S žárlivostí se nekoketuje, žárlivost zabíjí manželství

Pokud vám však soukromý detektiv podá zprávu negativní, nestane se vám tato pravda informací hladivou a uspokojující, protože si řeknete, že lze oklamat i očko". Nejdete-li do vztahu s vědomím jeho rizika, tedy statečně, hrozí vám bahno žárlení. U mužů nabudí žárlivost často bezstarostná usmívající se žena. Je mu divné, že se o něho nebojí a netrpí prokletím lásky. Začne v duchu zkoumat všelijaké možnosti a vzápětí si je začne ověřovat. Nikoliv však racionálně, ale iracionálně - výslechy své ženy, slíděním v její kabelce a korespondenci.Po vzoru kriminalistů se chce manžel dozvědět, jak je možné, že na tachometru jejího vozidla je o patnáct kilometrů více, než by mělo být? Kde byla? Manželka rudne rozpaky a později zlostí a její odpovědi jsou posléze podezřelé. Muž, který už doma jen vyslýchá, je takzvaně chorobně rozžárlen. Vynucuje nemožné - důkaz, že je mu manželka věrná. Pro ženu dušenou rozžárleným mužem znám jediné: Žárlíš, a tím se mi znechucuješ. Buď se budeš léčit, nebo se rozvedeme." Jiné řešení neexistuje (!). Ženy trpí žárlivostí zvanou obsedantně kompulzivní.Obsedantní rovná se vtíravé, vlezlé, okupující mysl. Kompulzivní rovná se výbušné, záchvatovité, agresivní. Rodina je v pohodě, muž si čte, žena si radostně žehlí a prozpěvuje, děti snesitelně zlobí, když náhle ženu napadne, že před třemi dny volala manžela domů jeho kolegyně z práce. A právě v tu chvíli jí mysl vzkypí a vyrobí" jí závěr, že manžel s tou kolegyní něco má. A už to frčí - jak se mohla opovážit ta děvka ti volat domů?". Žena v tu chvíli nepochybuje o manželově nevěře, ona o ní ví.Po dobu tří hodin je doma dusno, a pak najednou, stejně jako po letní bouřce, modrá obloha. A žena se začne stydět, jaké hlouposti říkala. Ráda by se omluvila, ale muž nebývá obvykle k omluvám nachystán. Jednoduše žena ví, že podezírala muže bez důkazů, a ona vám pak dokonce v poradně řekne: Pane doktore, on mě přece může podvádět, kdy chce, a já se to nedozvím, ale my jdeme na ples, manžel tančí se sousedkou a na mě to najednou padne, a už to jede..."Rozžárlený manžel nepřipustí, že by žárlil, a proto, je-li nakonec dovlečen do poradny, říká nebude-li moje žena nevěrná, nebudu žárlit": on je o nevěře přesvědčen, protože nepřímé důkazy neboli indicie považuje za důkazy. Volal jsem ti do práce, nemohli tě sehnat, kde jsi byla?" To je pro rozžárleného manžela dostatečný důkaz o nevěře. S žárlivostí se nekoketuje, žárlivost zabíjí manželství a rozžárlení muži zabíjejí své manželky. Stačí pět piv, chorobná žárlivost - a to dohromady dá u nás 80-100 manželských vražd ročně.