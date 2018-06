S X Factorem se loučí David Gránský

Za Davidem Gránským stojí od začátku soutěže porotce Ondřej Soukup, který v semifinálových kolech na poslední chvíli změnil své rozhodnutí a mladého zpěváka pustil do finálových bojů. Že Gránského podrží znovu se tak očekávalo. "Dneska jsem cítil rezignaci v tvém hlasu, přesto chci, abys pokračoval," uvedl Soukup.

Gábina Osvaldová se naopak postavila za Martinu Pártlovou, která spadá do její kategorie 25+. "Martina má nezaměnitelnou barvu hlasu a chci, aby tu ještě chvíli zůstala," okomentovala svoje rozhodnutí nepustit do dalšího kola Gránského.- Fotogalerii z Banánové noci najdete zde

Celý vyřazovací proces tak musel rozseknout Petr Janda, kterému role kata nebyla vůbec příjemná. "Je to opravdu těžké vzhledem k tomu, že jsem se se všemi skamarádil. I s Davidem. Ale Davide, budeš to ty, kdo nás dnes opustí," dodal kapitán skupin, který tak do dalšího kola pustil Martinu Pártlovou. - Kompletní rekapitulaci Banánové noci najdete zde

