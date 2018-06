S Willsem na trůn, s Harrym na vojnu

Princi Williamovi bylo jedenáct, když se pokusil napadnout fotografy, kteří jeho matku a bratra v Alpách sledovali až na sjezdovku. Na cestě k reportérům jej zastavili až členové ochranky. Snad tehdy si William poprvé uvědomil, že jej čeká podivný život plný hysterické pozornosti okolí. O čtyři roky později, v roce 1997, zahynula při autohavárii jeho matka, kterou svět znal jako princeznu Dianu.



William a Harry nejen osiřeli, ale stali se také oběťmi vypjatě sentimentálního soucitu svých poddaných. Jejich chování na matčině pohřbu hodnotily všechny televizní stanice i noviny, včetně těch nejserióznějších. Zprávy o královských sourozencích totiž přitahují, a to nejen Brity. Své o tom ví britský bulvár, který v každé dívce, o niž některý z bratrů byť jen okem zavadí, vidí jejich "osudovou lásku". Královská rodina proto s médii vyjednává o tom, jak mohou zasahovat do soukromí jejích členů - a činí tak se střídavým úspěchem.



To nejčtenější britský časopis pro dospívající - Smash Hits - zvolil jiný marketingový tah. V době, kdy staršímu z bratrů nebylo ještě ani čtrnáct let, vytiskl 250 000 nálepek na školní brašny a penály s nápisem "I Love Willy" (Miluji Willyho). "Obvykle se o královskou rodinu nestaráme, ale naši čtenáři a čtenářky jej považují za vzor ideálního chlapce," konstatovala tehdy vydavatelka časopisu Kate Thorntonová.



Na trůn s Willsem!



Starší ze synů Diany, William Arthur Philipp Louis, se narodil 21. června 1982. Mluví se o něm jako o klidném a učenlivém, byť místy neobratně až stydlivě vystupujícím mladíkovi s obvyklými zájmy své věkové a sociální skupiny. Princ, jehož jméno si média zkrátila na "Wills", má rád moderní taneční a popovou hudbu, pokud možno rychlá auta i motocykly; už v sedmnácti vlastnil řidičský průkaz a vůz Volkswagen Golf. V oblibě má také hamburgery a sport, přičemž vyniká ve vodním pólu. Protože zatím nedokázal určit svého oblíbeného spisovatele, četba zřejmě nepatří k jeho koníčkům.



Královská rodina občas svolí, aby princ promluvil do tisku. Z takových rozhovorů se čtenář dozví, že se princ pokouší učit svahilsky, neboť miluje Afriku, ale moc mu ten jazyk do hlavy nejde. Že není dobrý kuchař, má rád modrou i zelenou a je levák. Že si také nějakou dobu zvykal na univerzitě ve skotském St. Andrews, odkud zkraje mínil odejít, ale dnes na ni nedá dopustit... Tisk však mnohem více zajímají finanční poměry. William chudý není: o svých nedávných 21. narozeninách získal právo disponovat kontem s třemi miliony liber (zhruba 133,5 milionu korun). Po dokončení studií získá ještě řádově desetinásobek této sumy.



William je také budoucí panovník. Nyní je ve frontě na trůn druhý: před ním stojí jeho otec Charles, třetí zůstává bratr Harry. Odhodlání ujmout se kralování projevil i při oslavě narozenin. "Není to otázka chtění, je to moje povinnost. Všechny ty historky, že nechci být králem, jsou nesmysl," sdělil odpovědný mladík veřejnosti. Nicméně, místo titulu Jeho královská výsost, který mu již nyní náleží, stále používá pouze příjmení Windsor. Tedy jen rodové jméno. Británie sice je konstituční monarchií, v níž se panovník těší jen ze značně omezených pravomocí, mnoho ostrovanů však považuje výběr krále za záležitost zásadního významu. O Williamově oblibě svědčí, že v roce 1997 si 51 procent Britů přálo, aby v následnictví přeskočil otce. O tři roky později se síly příznivců otce a syna vyrovnaly, takže se zdá, že Britové Charlesův příchod na trůn přežijí.



Na vojnu s Harrym!



Princ Harry, celým jménem Henry Charles Albert David, se narodil 15. září 1984. Je uvolněnější a otevřenější než jeho starší bratr. V každém případě má za sebou více škobrtnutí a prohřešků; ty by však jistě nebyly tak halasně propírány, kdyby se byl nenarodil do královské kolébky. Harry se nechal několikrát přistihnout, jak pije alkohol. A to i v době, kdy byl pro tuto jinak legální kratochvíli ještě mladý. Navíc byl viděn, jak popotahuje z cigarety s marihuanou. V Londýně, který proslul tanečními kluby s kokainovými večírky, by šlo jinak o vcelku nevinnou zábavu... Případu se ovšem chopila média. Princ Charles a Harryho otec nakonec odvezl syna na jeden den do sanatoria, kde se léčí mladiství narkomani. Harry tu s pacienty diskutoval prý proto, aby si uvědomil zhoubnost zneužívání návykových látek.



Mladší z Dianiných synů nedělal rodině radost ani ve škole. Některé předměty musel opakovat, měl problémy s postupovými zkouškami. I proto specialisté na dění v královském paláci naznačují, že Harry možná záhy nastoupí do armády, jak ostatně velí rodinná tradice. "Pobyt v armádě by mohl dát jeho životu řád, který se pro něj zdá důležitý," prohlásil zpravodaj stanice BBC Nicholas Wittchell poté, co Británie spatřila pochodujícího Harryho v čele dobrovolnických kadetských oddílů na prestižní střední škole v Etonu, kde princ studuje.



Oheň ve vlasech i na střeše



Ještě jednou se jinak vášnivý i talentovaný sportovec Harry stal námětem novinových článků, nikoliv však vlastní vinou. Kauzu vyprovokovaly jeho zrzavé vlasy, které má společné s někdejším milencem své matky Diany, jezdeckým důstojníkem Jamesem Hewittem. Rána přišla nejen od tisku, ale také zevnitř, z rodiny. Legitimní původ nejen Harryho, ale i Williama loni zpochybnil jejich vlastní strýc Edward, nejmladší bratr prince Charlese a v pořadí sedmý následník trůnu. Hewitt sice otcovství v případě obou chlapců odmítl, fámám přesto nezamezil. Vše zůstalo při starém i díky Charlesovi, který oba mladíky stále a neochvějně považuje za své. Je tedy možné, že z Williama bude král a z Harryho generál. Zatím se však zdá, že oba mají jiné plány: co nejvíce a nejdéle se bavit.





Na Williamův účet si zažertoval i britský komik Aaron Barschak, který se na nedávnou oslavu jeho narozenin vloudil v převleku za "teroristu" - v karikatuře arabského oděvu prý představoval Usámu bin Ládina. Komik dokonce vstoupil za princem na pódium a na chvíli mu sebral mikrofon. Ostatně, podobný výstup Barschak už jednou předvedl - podobně se předvedl při vystoupení londýnského starosty Kena Livingstona. Orientální kostým mu jeho kousek usnadnil: narozeninový večírek byl totiž na Williamův popud koncipován jako africký.