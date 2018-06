S úspěchem přišla samota, říká Kylie

Zpěvačka Kylie Minogue. Zpěvačka Kylie Minogue. Zpěvačka Kylie Minogue. Kylie Minogue - titulní strana obalu CD Fever Kylie Minogue - fotografie z obalu CD Fever. Kylie Minogue - fotografie z obalu CD Fever. Kylie Minogue - fotografie z obalu CD Fever. Australská zpěvačka Kylie Minogue zpívá na slavnostním večeru Brit Awards 2002 v Londýně. Russell Crowe a Kylie Minogue na Brit Awards 2002. Australská zpěvačka Kylie Minogue na Brit Awards 2002.

Navzdory všemu povyku kolem své osoby se zpěvačka někdy cítí sama. "To si pak obleču pyžamo, lehnu si sama do postele a dívám se na televizi. Nejraději bych v takové chvíli s nikým nemluvila.Dokonce ani ne se svým přítelem Jamesem, kterého jinak kvůli všemu tomu cestování vidím jen zřídka." Minogue byla úspěšnou zpěvačka už v polovině 80. let minulého století. Potom na delší čas zmizela zrakům veřejnosti, aby se loni opět objevila s novým albem Fever a s hitem Can't Get You Out Of My Head, se kterými sklidila obrovský úspěch.