S učením dětí se má začít už před jejich narozením

Přirozenou cestou, jak zachránit neurony před odumíráním, která přináší kladné výsledky, je takzvané učení před narozením, tedy podněcování inteligence dítěte během těhotenství.

Americký psycholog Brent Logan ověřil metodu, nazvanou Baby Plus. Spočívá v rytmických vzorcích, které dítě poslouchá z přístrojku na břiše matky. Od 20. týdne těhotenství se mozek dítěte učí rytmus, rozlišovat tóny, a vnímat postupně složitější a rychlejší vzorce.

Děti, které učení absolvovaly, přicházejí na svět zralejší. Jsou častěji donošené, méně často se rodí císařským řezem. Mají větší porodní váhu, délku, i objem mozkovny. Po příchodu na svět nepláčou, jsou uvolněné, soustředěně pozorují okolí, často se usmívají a některé i komunikují hlasem. Maminky oceňují, že Baby Plus mají zažitý rytmus: dobře spí, jsou pohodové a brzy zvídavé.

V USA je dnes už 60 000 takových dětí. Nejstarším je 14 let, mají vynikající školní prospěch. Nejsou to však nějací izolovaní intelektuální géniové. Naopak mají rovnoměrně rozvinuty všechny schopnosti: jsou pohodové, oblíbené v kolektivu, umějí spolupracovat, pomáhat druhým.

Prvního pokusu s prenatálním učením v České republice se odvážili rodiče psychologové. Matka jednoho z dětí baby plus, psycholožka Vendula Tylová řekla: "Nejdříve jsem se nadšení svého manžela - vědce lekla. Jak mohu vědět, co to s děťátkem udělá, ptala jsem se sama sebe. Když mi to schválil gynekolog a porodník, začali jsme s výukou. A jsme nadšeni. David při narození vážil 4,15 kilogramu, měřil 53 centimetrů, po porodu se usmíval, zaujatě vše pozoroval, komunikoval s námi... Chodíme každého půl roku na testy, vždycky je před ostatními dětmi napřed. V půldruhém roce měl slovní zásobu dvouletého dítěte. Teď ve 23 měsících mluví ve větách, umí dvacet písniček a hlavně má pořád dobrou náladu."

V ČR je už takových dětí 21 a pořád přibývají. Udivují porodními parametry -většina z nich měří při narození 53 centimetrů.

Brent Logan vidí ve své metodě budoucnost: "V 21. století bude člověk vystaven výzvám, jaké předtím nepoznal, začne obydlovat vesmír. Práce bude čím dál tím víc duševně náročná a bude vyžadovat stále lepší spolupráci v osobním i globálním měřítku. Kde pro to vzít dodatečný potenciál? Rozvinout ten, který máme, ale nevyužíváme," je přesvědčen Brent Logan.

Podrobnosti o metodě a výsledky výzkumu těchto dětí mohou zájemci nalézt na internetu na adrese: www.babyplus.com.