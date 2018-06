S trpělivostí na Oscara

Co by byli Oscarové bez šílícího davu? Všichni se dívají na Julii Robertsovou či na Russella Crowea, ale to celé velkolepé divadlo by vůbec nebylo, nebýt Babe Churchillové či Penny Floateové. Protože co by byla hvězda bez hvězdářů, kteří ji obdivně sledují? Dvaatřicet let. Tak dlouho se Babe Churchillová z městečka Chino ve svém stanu připravuje k vítání filmových hvězd. Teď si přivezla i kamarádku Penny Floateovou ze San Diega. "Letos jsme tady už týden a jsme až dvacáté v řadě," vysvětluje paní Churchillová. "Takhle velké stanové městečko tady před zahájením Oscarů nepamatuji." Oč jde? Každoročně filmoví fanoušci okupují přilehlé chodníky dávno před událostí v naději, že pár vstupenek na diváckou tribunu připadne právě jim a budou mít na několik okamžiků možnost zahlédnout milovanou hvězdu. "Před 32 roky jsem byla sama a stačilo přijít těsně před začátkem. Dnes tady někteří kempují už deset dní," stěžuje si veteránka. "Nejhorší byl rok 1991 a válka v Zálivu, zrovna zahájili operaci Písečná bouře a policajti nás nechali stát jen tak na dešti. Nesměli jsme z bezpečnostních důvodů mít ani židličku." Letos to nebylo tak horké. Takže stany, lehátka, nafukovací matrace a spacáky byly vybavením sedmi studentek z Nevady, které zde trávily celý týden svých prázdnin. Přišly podpořit Toma Hankse a jeho Trosečníka. Jako zábavu ke zkrácení dlouhé chvíle testovaly svoje oscarové znalostí. Třeba: Existuje film, který musel na Oscara čekat dvacet let od svého vzniku? Ano, Chaplinova Světla ramp z roku 1952, který získal Oscara za originální hudbu až v roce 1972. Filmy se totiž kvalifikují na Oscary promítáním v losangeleských kinech a Světla ramp se tam dostala opravdu až oněch dvacet let po svém vzniku. Ovšem současné propozice by již něco takového neumožnily - do nominací se může propracovat maximálně dva roky starý film. V neděli večer se paní Churchillová, její kamarádka i studentky dočkaly - z divácké tribuny mohly sledovat příjezd několika stovek celebrit. A děvčata z Nevady zažila velké zklamání, když Tom Hanks nezískal svou třetí sošku a odešel poražen Russellem Crowem a jeho Gladiátorem. "Příští rok znovu," řekla si Babe Churchillová, když balila svůj stan.