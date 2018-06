Potratila jsem dvě Tigerovy děti, říká jedna z milenek golfisty Woodse

"Byla jsem s ním těhotná dvakrát. V prvním případě jsem potratila během cesty za ním na turnaj a v tom druhém jsem šla na interrupci," prozradila Jamesová v dokumentu Tiger Woods - vzestup a pád.

S potratem se dosud úplně nevyrovnala. "Bylo to opravdu moc těžké. Ale ten vztah mezi námi nebyl takový, abych do něj chtěla přivést dítě," dodala striptérka a pornoherečka, s níž Woods udržoval poměr celé tři roky.

Tiger Woods

Jamesová věří, že do ní byl golfista opravdu zamilovaný a nad jeho manželkou Elin Nordegrenovou nepřemýšlela. "Nezáleželo mi na tom, že je ženatý, protože jsem netušila, že to zajde takhle daleko, že se nakonec budeme scházet celé tři roky. Nakonec jsme se do sebe zamilovali. Tvrdil mi, že mě miluje a moc, ale taky jsem věděla, že ze mě nebude další paní Woodsová, ale vyhovovalo mi to, jak to bylo," tvrdí Woodsova milenka, které po třech letech s ním zbyla jen replika jeho zeleného saka, v níž teď vystupuje.

Jamesová byla pouze jednou z dvanácti prozrazených milenek. Kromě toho dokument odhaluje další Woodsovy sexuální aféry s luxusními prostitutkami i s nijak zvlášť přitažlivou servírkou Mindy, kvůli které nakonec list National Enquirer odhalil jeho nevěru. Právě ona byla první, kterou s Woodsem veřejně nachytali jejich fotografové. Bezvýznamná servírka pro ně byla ale malé sousto a čekali na lepší milenku. "Mindy byla nula, nikdo, o kom by Amerika věřila, že si s ní Woods začne. Čekali na někoho lepšího," řekl novinář Neal Boulton.

Pak přišla lvice salonů Rachel Uchitelová a skandál byl na světě. Tiger Woods pak musel zachraňovat manželství, pověst i značku. Řešil to veřejnou omluvou. Manželství ale nezachránil.

Elin Nordegrenová a Tiger Woods. Rachel Uchitelová

Podle Boultona je ale ještě spousta tajemství, které mohou vyjít najevo. Podle něj mají bulvární novináři Enquireru důkazy o minimálně jednom nemanželském dítěti i s testy DNA. Dokument Tiger Woods - vzestup a pád odvysílá Česká televize v neděli ve 20:30.