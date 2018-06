S Primou slavil i Vladimír Železný

11:55 , aktualizováno 11:55

Když je televizi deset let, za oslavu to určitě stojí. Zvlášť, jde-li o televizi soukromou, která si i na ten mejdan musí vydělat. A Prima na oslavě nešetřila. Pronajala si Slovanský dům, kam vtekl tisícihlavý dav, aby se bavil, sytil, popíjel. Byl tu kdekdo - umělci, lidé ze všech televizí (včetně bývalého generálního ředitele ČT Jiřího Balvína, který dnes představuje hudební kanál Óčko či exředitele Novy Vladimíra Železného), politici...

