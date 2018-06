S penisem do dámské sauny nesmí

Obyvatelky jednoho z obytných bloků finského hlavního města se vzbouřily. Po místním úřadu žádaly verdikt: může být jejich transsexuálnímu sousedovi, jenž byl dříve mužem, zakázán vstup do dámské sauny?

Pozdvižení nastalo poté, co se dotyční domáhal vstupu do sauny v době, kdy byla vyhrazena ženám.