S Noidem nejsme ani kamarádi, brání se jeho údajná milenka

Veřejnost se o ní dozvěděla poté, co ji deník Aha! přistihl v náruči Václava Noida Bárty u Křižíkovy fontány v Praze. Stalo se tak v neděli večer, jen dva dny předtím, než se zjistilo, že slavný pár žije odděleně.

"Na fontánu jsem šla s přáteli, potkala jsem kolegy, všechny jsem políbila na tvář a jenom tohle vyfotili. Po fontáně jsem jela domů za přítelem, který tam měl navíc být se mnou, ale nemohl, protože točil," líčí celou událost Tabačková, která žije s režisérem Filipem Renčem. - čtěte Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se rozcházejí

Navíc rezolutně odmítá, že by s Noidem udržovala milenecký poměr. "Je to naprostý nesmysl," komentuje spekulace s tím, že je s manželem úspěšné zpěvačky ve skutečnosti nepojí ani přátelství.



Lucie Bílá a Václav Noid Bárta

"Ono to není ani přátelství, je to čistě pracovní vztah. Není to ani na takové úrovni, že bychom spolu šli na pivo nebo na panáka," prozradila dále iDNES.cz Tabačková, jež se s Noidem zná z karlínského divadla, kde oba pracují na Carmen.

Rozchod Bílé a Noida se podle ní na jejich společné práci nijak nepodepsal. "Všichni jsou profesionálové, a tak přistupují i k práci. Rozvod Václava a Lucky nás všechny zabolel, překvapil, ale jinak nás to nijak neovlivnilo," uzavírá Tabačková.



Filip Renč s přítelkyní Jarmilou Tabačkovou

Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se dali dohromady před víc než pěti lety, svůj vztah pak stvrdili před dvěma lety svatbou. Za krach jejich manželství prý může "vyhoření". "Stali se z nás kamarádi," tvrdí shodně. - čtěte Lucie Bílá promluvila o rozchodu: Ženskou manželovi přeju