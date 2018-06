S ministrem Vondrou mám nemanželského syna, přiznala senátorka za ODS

"Prohlášení maminky devatenáctiletého Jáchyma je pravdivé. Příběh považuji za ryze soukromou záležitost. Všichni zúčastnění sledovali nejlepší zájem všech svých dětí a jejich rodin," uvedl ministr obrany Vondra v prohlášení.

Veronika Vrecionová a její prohlášení na internetové stránce

Senátorka se informace o svém nyní již plnoletém synovi rozhodla zveřejnit poté, co se jí dotazovali novináři. "Stejně tak mi bylo některými 'dobrými přáteli' naznačováno, že na mě údajně existuje nějaký kompromitující materiál," vysvětlila Vrecionová.

Po zveřejnení prohlášení si senátorka změnila status na sociálních sítích. "To mě má zlomit? Tak to opravdu ne...," píše na Facebooku.

Obě rodiny jsou podle Vrecionové s tím, kdo je Jáchymův otec, seznámeny. "Jáchym se narodil v roce 1992, s mým současným manželem společně žijeme od začátku roku 1993," upozornila senátorka. S nynějším manželem se prý seznámila krátce po narození dítěte a je to také otec senátorčiny dcery.

Jáchym Vrecion (snímek vlevo) na fotografii, kterou jeho matka zveřejnila na své webové stránce. A Alexandr Vondra na snímku z roku 1989, kdy byl mluvčím Charty 77.

Rodina prý s Vondrou udržuje korektní vztahy a politička vyloučila, že by měl nynější ministr vliv na její kariéru. "V době, kdy jsem se rozhodla vstoupit do politiky, byl Alexandr Vondra pouze řadovým senátorem a nemohl můj vstup do politiky nijak ovlivnit," napsala v prohlášení.

Poznali se u Havla

Vrecionová s Vondrou otěhotněla v době, kdy pracovala v Kanceláři prezidenta Václava Havla. Byla tam od roku 1990 a až do roku 1993 pracovala v oddělení zahraničního protokolu, kde připravovala zahraniční cesty prezidenta a přijímání zahraničních státníků. Vondra tenkrát působil jako Havlův zahraničně-politický poradce a skončil v roce1992.

Když se Jáchym narodil, Vondra už měl ročního syna se svojí manželkou Martinou. S učitelkou na základní škole má ještě dvě dcery, Anna a Marie se narodily v letech 1993 a 1996.

Informace o Vondrově nemanželském synovi se objevila den před 22. kongresem ODS. Přestože není volební, Vondra na něm bude obhajovat pozici místopředsedy strany kvůli kauze ProMoPro. Jde o spornou zakázku z dob českého předsednictví EU, kterou tehdejší vicepremiér Alexandr Vondra prý neuhlídal (více zde).