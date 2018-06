S Marešem chce moderovat Stará ze SuperStar i Kolomazníková z Holek

"Volala mi kamarádka, že ví o tom, že bude probíhat na Smíchovské pláži v Praze natáčení a že tam můžu přijít, jestli mě to neláká. Řekla jsem si, proč to nezkusit. S kamerou problémy nemám, jsem na ni zvyklá, ale beru to samozřejmě tak, že jsem si to šla vyzkoušet," říká iDNES.cz Kolomazníková, jež se příležitostně jako moderátorka živí.

Kdyby se na ni štěstí přeci jen usmálo, do své nové profesní dráhy by dala maximum. "Prostě v momentě, kdyby to náhodou mělo vyjít, udělala bych vše pro to, abych nezklamala. Ani Leoše. Myslím, že se mám hodně co učit. V každém případě chci poděkovat všem fanouškům za každý zaslaný hlas," dodává zpěvačka.

Leoš Mareš na moderátorku čeká, vzejde z veřejného castingu

Podobně se k možnému moderování staví i šestnáctiletá zpěvačka Dominika Stará, která v Česko Slovenské SuperStar skončila třetí. "Nejsem tu proto, že bych snad chtěla skončit se zpíváním, ale řekli mi, že si to můžu zkusit a tak jsem tady. Kamery mám velmi ráda, po dokončení gymnázia bych se studiu žurnalistiky chtěla věnovat a říkám si, že za zkoušku člověk nic nedá. Nedávám si velké šance, ale uvidím," uvádí v oficiálním klipu Stará.

K dalším známějším osobnostem, které se do veřejného castingu přihlásily, patří i Petra Slaninová, někdejší členka skupiny Koule, která se objevila i v show Robin Hood - Cesta ke slávě. A i když s ní byli porotci spokojení,

nesmířili se s její nadváhou. S tou ale zpěvačka problém nemá, ba naopak.

"Jsem vtipná, sice mám pár kilo navíc, ale Oprah Winfreyová, Rosie O'Donnellová nebo Halina Pawlowská také, a jak jsou úspěšné. Tak proč ne zrovna já?" táže se ve svém medailonku Slaninová.

Talentmánia je castingovou show Novy a Markízy, konkurenční obdobou je projekt Česko Slovensko má talent, který rovním dílem připravují Prima a slovenská televize JOJ. Ty již odtajnily i jména moderátorů - za českou stranu jím bude herec Jakub Prachař, za slovenskou pak Martin Pyco Rausch (viz článek zde).