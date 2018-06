S manželkou máme kvůli dětem dělenou rodinu, přiznal Janek Ledecký

Osmnáctiletý syn Janka Ledeckého Jonáš se věnuje literatuře i hudbě a jeho o rok mladší sestra Ester jezdí závodně na snowboardu. Právě díky aktivitám svých potomků má zpěvák s manželkou momentálně dělenou rodinu, protože se každý věnuje jednomu dítěti. O hudební vkus svých potomků ale Ledecký strach nemá.

Janek Ledecký se synem Jonášem Ester Ledecká

"S hrůzou jsem čekal, s čím přijdou moje děti. Jonáš byl v sedmičce, když slyším z Jonášova pokoje Led Zeppelin. Takže od té doby jsem klidnej, protože vidím, že už se to nikam posouvat nebude, že prostě zůstane dobrá, nebo špatná hudba," prohlásil zpěvák, který s rodinou žije ve Špindlerově Mlýně. Bydlí tam, protože všichni milují zimu a také proto, aby měla dcera kde trénovat. Navíc je tam i klid.

"Já jsem tam právě třeba toho Hamleta napsal," prozradil hudebník, jehož muzikál měl nedávno premiéru v Japonsku a v Koreji. "Do Koreje se to dostalo na DVD, viděla to korejská producentka a líbilo se jí to. Pak na tom čtyři roky pracovala a pozvala na první premiéru své známé z Japonska. Ti to viděli ještě několikrát, až jsme to nakonec dotáhli k nedávné premiéře."

Muzikant také prozradil, že Asiatům se na muzikálu líbí to, že hlavním hrdinou je chlap, a že chystá další premiéru Hamleta v Praze . "Chceme teď ukázat v Česku tu americkou verzi, kterou znají ve světě."

Do Show Jana Krause přijali pozvání i herečka Vica Kerekes a novinář Tom Nicholson, jehož jméno je na Slovensku spojeno s odhalením aféry Gorila.