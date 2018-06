S manželem zápasíme a tančíme nazí, říká zpěvačka Pink

Pink bez svého motokrosového závodníka vydržela pouhý měsíc, než mu odpustila jeho nevěru a vrátila se k němu. Podle agentury Famous ale musela podstoupit speciální psychotechniku, při níž záletného manžela zbila. Jak ale vyšlo najevo, násilí mezi manžely není nic neobvyklého. "Všechno je zase v pořádku a máme se skvěle. Carey a já trávíme hodně času tím, že spolu v hotelovém pokoji zápasíme. Také pořádáme nahé taneční večírky. Je to opravdu velká zábava. Je nám spolu fajn," uvedla Pink.

Zpěvačka koncem loňského roku šokovala veřejnost prohlášením, že se nebrání sexu se ženami. Podle svých slov ho považuje za přirozenou součást života. "Nejsem lesba, takže bych zaručeně nemohla zkusit vztah se ženskou. Neříkám, že jsem neexperimentovala, ale miluju muže natolik, že je to pro mě trvalá věc," tvrdí devětadvacetiletá hudební diva, která ještě přilila olej do ohně svým klipem ke skladbě Sober. Intimně se v něm totiž dotýká vlastního obrazu, z něhož se stane reálné stvoření, které zpěvačka i vášnivě líbá.

Pink ale umí šokovat nejen svým milostným životem. Nedávno například označila kolegu z hudební branže Kanye Westa veřejně za idiota. Jakožto bojovnici za práva zvířat a stoupenkyni organizace PETA ji totiž pobouřilo Westovo vyjádření, že potřebuje do módy vrátit více pravých kožešin. "Celou dobu Kanye tvrdil, že by to chtělo na přehlídce více kožešin. Nedokázal držet hubu a nemluvit pořád o tom, jak miluje kožešiny. Byla jsem z něho tak znechucená, že jsem mu řekla, že je idiot. Kolem nás je tolik lidí, kteří zbytečně mrhají kůží, a on přijde s tímhle. Klidně bych nosila tu jeho. Tak pojď na to, daruj svoji vlastní kůži, Kanye. Lidé by ji klidně mohli nosit," rozhorlila se Pink při rozhovoru pro australský časopis FHM.