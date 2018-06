S kým budou VyVolení na Slovensku bydlet

OSM SLOVENSKÝCH VYVOLENÝCH ZDE

V bratislavské vile televize JOJ nyní bydlí pět kluků - Rišo, Tony, Rocky, Luis, Šakal a jen tři dívky - Melinda, Jana a Lenka. Šest lidí už ze soutěže odešlo.

Věkově jsou na Slovensku hráči v průměru starší. Nejstarší ze všech bude ve vile 49letý automechanik Šakal (Milan Maruniak), hned po něm je třiatřicetiletý živnostník Tony (Anton Ferletjak). Mezi slovenskými kolegy je nejméně jednadvacetileté kosmetičce Lindě.

"Naše" Kačenka a hned za ní Monča tedy budou absolutními benjamínky. Kluků ve vile má být dohromady osm, holek celkem pět.

Kamery zhasly

Z webových kamer reality show televize Prima fungovala do poslední chvíle jediná. Ve 13 hodin "zhasla" i ona.

Namísto obrazu se objevil nápis: "Z důvodu následného obsazení vily je přenos on-line kamer přerušen. O Váš zaplacený čas nepřijdete, bude Vám prodloužen v nejbližším možném termínu."

První azyl pěti VyVoleným poskytl hotel Holiday Inn, kam štáb Primy soutěžící dvěma auty převezl v neděli kolem jedné hodiny odpoledne. Před auty jela dodávka s kameramany. Televize všechno natáčela, jako by opravdu šlo o nějaký další šprým. "Pokaždé je to dobré se dostat na výlet mimo vilu," odpovídali na otázku novinářů, jaké je to se opět dostat ven.

Michal si fotil fotoreportéry. Všichni hráli spokojené soutěžící. Až na Vladka, který je zřejmě v totální depresi. Uvnitř hotelu štáb své zbylé VyVolené posadil do salónku a zavřely se za nimi dveře.

VyVolení nic netušili

"Proč balíme?" Ptali se dopoledne marně jeden druhého. Nevěděli ani to, že prozatím míří do hotelu.

A tak při balení svých věcí jen spekulovali. "Bůh ví, kam nás dají, třeba na nás budou k obědu čekat pavouci," říká Kačka. Michal vede sofistikované úvahy: "Jak nás ale jinde budou natáčet?" Třeba je to tah konkurence, měla by pak větší sledovanost..." Vladko má obavy, že bude cestou autem zvracet. "Musím jet vepředu, protože jinak zvracím jak šílenej. I minule jsem dvakrát zvracel."

Monika se ve zpovědnici ptala jak dlouho se pojede, řešila, zda si má vzít kynedril. "To Ti nemůžu říct, protože je to tajný úkol," slyší jen neuspokojivou odpověď.

Jindra snil o horách. "VyVolení jedou na hory. Kdo z nich nejvíc padá? Ale kdybysme jeli na hory, to by museli být kameramani hodně dobří lyžaři..." Michal se vžil do jeho představ: "Na horách, ale bude krásně, sníh, ale já nemám vůbec zímní věci."

"Mě je to vskutku jedno, hlavně když vypadneme na chvíli odsud," netušil Vlado, že "vypadnou" už nadobro. "Co když se sem už nevrátíme, nahlodal všechny Jindra. "Tomu nevěřím," odmítla tuhle verzi Kačka.

Pravdu se dozvědí až časem, co bude dál?

"Zatím jsme jim nic neřekli, všechno se dozví s časovým zpožděním," uvedl na tiskové konferenci šéfdramaturg projektu Petr Nezval. "Jejich příbuzní, nejbližší rodina budou pochopitelně o situaci informováni," dodal.

"Hra se hraje dál, v hotelu k nim nikoho z venku nepustíme. V neděli odpoledne jim řekneme pravdu," řekla iDNES Jana Malíková.

Na nedělní večer má ještě televize materiál připravený. Diváci uvidí Emilovu svatbu. A co dál? Prima začala hledat náhradní prostory, v nichž by mohla reality show pokračovat. Oslovila slovenskou televizi JOJ a ta souhlasila. Během pondělí tak budou VyVolení převezeni na Slovensko, kde se v průběhu večera v přímém televizním přenosu přesunou do vily slovenských VyVolených.

Oba pořady budou pokračovat společně s tím, že systém obou her zůstane zachován. I nadále budou lidé hlasovat pro vítěze českých i slovenských VyVolených zvlášť. Podle dostupných informací by měl být vítěz českých VyVolených znám 10. prosince, u slovenské verze by to mělo být 25. prosince. Výhra je stejně vysoká.

