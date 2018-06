S koncem Talibanu skonal i lev

Na archivním snímku z 22. ledna 2002 hladí ředitel kábulské zoo Šeraga Omar po hlavě jednookého lva Mardžána, který 26. ledna zemřel. Lev, který podobně jako další chovanci zahrady trpěl nedostatkem potravin a péče, zahynul jen několik dní před tím, než do zoologické zahrady dorazí humanitární pomoc z celého světa. Symbol kábulského utrpení a zřejmě neslavnější postava zoologické zahrady v afghánském hlavním městě, jednooký lev Mardžán (na archivním snímku z listopadu 2001), zemřel. Oznámili to 26. ledna zaměstnanci zoo. Lev, který podobně jako další chovanci zahrady trpěl nedostatkem potravin a péče, zahynul jen několik dní před tím, než do zoologické zahrady dorazí humanitární pomoc z celého světa.

Kábulská radnice proto bude muset zavolat řezníka, aby zvíře rozčtvrtil a stáhnul mu kůži, soudí doktor Hamíd, který se obvykle stará o zvířata v zoo.Mardžán, který se stal po obyvatele Kábulu symbolem přežití, byl podle některých starý 19 let, jiní ale tvrdí, že mu dokonce bylo 37 let. Obecně se jeho věk odhaduje na 25 let. Vypráví se, že v 90. letech chtěl jeden z příslušníků tehdy vládního hnutíTaliban ukázat svou odvahu a skočil k němu do klece. Lev ho sežral, podle jiné verze mu ale jen ukousl ruku. Bratr oběti se chtěl pomstít a do klece hodil granát. Při jeho výbuchu přišel Mardžán o jedno oko.Poloslepý lev přišel před dvěma lety o svou družku a žil uzavřen v ponurém výběhu s mřížemi. Ve středu přestal žrát, ve čtvrtek onemocněl a v sobotu ráno pošel, řekl veterinář.Lev pošel klidně ve spánku na selhání jater a trávicího systému, na čemž nesou vinu léta špatné a nedostatečné výživy, řekl mluvčí Světové organizace na ochranu zvířat (WSPA) se sídlem v Londýně.Mardžán byl nejen středem pozornosti přímo v kábulské zoo, ale také vyvolal soucit u mezinárodní veřejnosti a organizací na ochranu zvířat. "Jsem nesmírně smutný," řekl bývalý britský ministr sportu Tony Banks, který v britské Dolní sněmovně inicioval diskusi o zvířatech v Kábulu ponechaných na pospas osudu. "Ukazuje to, že v době války trpí nejen lidské bytosti, ale také zvířata," zdůraznil. "Zneužíváme je pro naše války. Trpí pro to, co není jejich věc, a nakonec zaplatí nejvyšší cenu."WSPA vyslala do Afghánistánu tým v čele s veterinářem, který se staral o Mardžána a další zvířata, která v Kábulu doslova živořila. Mluvčí WSPA Jonathan Owen řekl, že se udělalo vše pro to, aby se lev uzdravil: dostával vitamínové injekce i antibiotika."Mardžán však v noci na sobotu pošel ve spánku. Jsme rádi, že alespoň netrpěl," řekl Owen. Lva darovalo Afghánistánu Německo ještě za vlády krále Muhammada Záhira Šáha. Mardžán přežil raketové útoky na zoo, kamenování od Talibanců i granátový útok, při němž přišel o oko.Jonathan Owen vysoce ocenil zaměstnance zoo v Kábulu, kteří měsíce nedostávali mzdu, a přesto se o lva i další zvířata starali. "Jsem velmi smutná," říká Zaiba Nesarová, která se přišla za lvem podívat i se svým synem a dvěma dcerami. "Chtěla jsem to nebohé churavé zvíře vidět," dodává a vysvětluje, že se s rodinouvrátila z exilu v Pákistánu.