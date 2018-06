S Hůlkou jsme kamarádi, tvrdí Kamila Nývltová

"S Danem jsme kolegové a kamarádi, kteří se spolu šli podívat na premiéru muzikálu, nic víc, nic míň," uvedla pro iDNES.cz Kamila Nývltová. Protože se však s charizmatickým Hůlkou od sebe nehnuli ani na krok a jejich důvěrné špitání bylo všem podezřelé, počítá mladá finalistka pěvecké soutěže X Factor s tím, že bude s Hůlkou spojována. "Novináři si stejně píšou to, co se jím hodí, aby se články četly. Mně je to jedno, řešit to určitě nebudu," říká Kamila.

Zpěvačka přišla na druhou premiéru podpořit své kolegy, kteří i přes menší počet diváků sklidili stejný úspěch jako první premiéra. V hlavních rolích excelovaly Helena Vondráčková a Monika Absolonová.

Mladá zpěvačka, která v současné době září také v muzikálu Dracula, si premiéru nového muzikálu pochvalovala. "Nakonec dopadlo všechno dobře, ale před premiérou jsou to vždycky nervy a obavy. Až budeme mít za sebou třetí premiéru, tak už to snad bude dobré," doufá Monika, která si oslavy po premiéře náležitě vychutnala. "Poslední čtyři měsíce jsem trávila od rána do večera v divadle, takže jsem premiéru podle toho oslavila," dodala na závěr Absolonová.