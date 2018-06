S Gottem k moři

Podívej, to je Karel!

Nejzajímavější pasažér zájezdu na Menorku prošel na letišti v Ruzyni pasovou kontrolou jako obyčejný cestující. Karla Gotta v kostkovaném saku si nikdo nevšiml. Ještě nebyl čas. Stále se pohyboval v prostoru, kde nepatřil nikomu. Nebyl také jediným slavným a pozoruhodným v té chvíli na tomto místě.



Právě tudy prošel s diplomatkou v ruce Václav Klaus, v baru si o nohu opřel kytaru televizní reportér Josef Klíma, do Paříže s dětmi a ženou Danou Bérovou mířil známý lobbista Jan Dobrovský. Normální provoz pražského letiště ve středu dopoledne. U přepážky A2 to však začalo. Karel Gott se svou slečnou Ivanou Macháčkovou přišel poslední - viděli to všichni. Stál a vesele hovořil se zástupkyní cestovky. „Hele, jede i Gott!“ v té chvíli se to změnilo. Karel by Náš, jel s Námi! Byl v Našem zájezdu! Je to pravda.



U letadla stál krásně oblečen majitel cestovní kanceláře. Lidi nepozdravil. Přišel podat ruku Karlu Gottovi. Všichni to viděli a všichni byli rádi. Všichni pozorovali. Je tu s námi celebrita, koukej.



S Gottem na palubě

Na palubě letadla byl zpěvák tím nejsledovanějším mužem. Důležitějším než kapitán stroje. Karel Gott si sedl do druhé řady. Karel Gott si nedal nic k jídlu. Karel Gott se otočil. Karel Gott mluví s někým ve třetí řadě. Karel Gott si sundal sako. Karel Gott musí číst s brýlemi. Jaký bude Karel v plavkách..., šumí letadlem plným po hrdlo. Letí s Karlem na Menorku.



Marné naděje

Na letišti na menorském Mahónu mluví Karel s novináři. I slečna Macháčková. Skoro všichni se znají. Skoro všichni se těší na svého sólokapra - na týden s Karlem Gottem. Jenže nadějný začátek dovolené vzal brzy zasvé. Na letišti čeká na Karla Gotta neznámá paní. Mluví s Karlem. Co si říkají? Karel odchází od našeho autobusu.



Náš Karel od Našeho autobusu, od Našeho zájezdu. S Ivanou. Na večeři nepřišel - asi šel jinam. V hotelu s námi nebydlí - asi má lepší. Na výlet s námi neodjel - asi nechtěl. Lidé netají své zklamání: „On už s námi nebude? Proboha, kam zase odjíždí?“ zní unisono. Karel Gott je tu totiž pracovně, o nějaké dovolené nechce ani slyšet. „Nazpívám dvě písničky pro přímý přenos rozhlasového pořadu Noční proud. A k tomu jsme si tady trochu prodloužili pobyt,“ naznačuje zpěvák své úmysly. Ale byl s námi na Menorce.



Celebrity táhnou

Slunce a moře nestačí. To umějí všichni. Provozovatelé cestovního ruchu okořeňují stále více a častěji své nabídky účastí celebrit. Vysílají slavné, a tím i přitažlivé lidi na dovolenou do všech směrů světa. Spolu s námi normálními odjíždějí i lidé mimořádní a hlavně slavní. Používání celebrit k účelům obchodním, a nikoli zábavním není velká novinka.



Už dávno na to přišel Čedok v případě cestování, už dávno na to přišli restauratéři, když na židli štamgasta upevňují cedulky: Tady sedává slavný Člověk! Jako by to moře bylo rázem slanější a svíčková chutnější. K naprosté dokonalosti vyzvedl tento druh turistiky všestranný bavič Petr Novotný, který ve své cestovní kanceláři vyváží sám sebe. Prodává se „normálním cestujícím“.



Navíc ho to ohromně baví, protože sám na dovolenou odjet neumí. Chyběl by mu potlesk, posluchač, divák. A tak sedí na terase hotelu, na pláži a baví lidi. „Někdy v roce 1993 mě napadlo, že by diváci mohli jet s Fešákama na společnou dovolenou. A u toho už zůstalo, akorát že jezdím jen sám,“ vzpomíná Novotný. Jednou za čas pořádá zájezdy hlavně pod Olymp a na Krétu.



Zájem je prý obrovský, a to i bez reklamy. Jiné cestovní kanceláře jsou decentnější. „Své“ celebritě darují dovolenou, nijak se tím dopředu nechlubí, ale ono se to stejně roznese, že? Tam a tam byl ten a ten. Pohoršuje nás to? Pak se musíme pohoršit i sami nad sebou, nad svou chutí zanechat na světě stopu bez námahy. Jen se tak postavit vedle. Vedle celebrity. Ani Petr Novotný nepovažuje zájezdy se známými osobnostmi za „snobárnu“. „Pokud lidé chtějí poznávat, odpočívat a u toho se ještě bavit, nevidím na tom nic špatného,“ dodává.



Karel Gott má v úmyslu projet ostrov ve vypůjčeném autě křížem krážem. Může se mu to povést i za krátkou dobu, kterou na Menorce tráví, protože ostrov, který patří mezi 51 Baleárských ostrovů, je malinký. Měří od východu k západu padesát kilometrů, od severu k jihu jen dvacet. Je tu ovšem co k vidění; ostrov je obydlen nejméně tři a půl tisíce let a všechny civilizace tu po sobě zanechaly památky.



„Na Menorku jsme jeli kvůli slunci. Loni jsme byli pár dnů na sousední Mallorce a moc se to vydařilo. Umím ze slunce vytáhnout energii na celý rok. Od září jsem neměl snad ani jediný den volna, už potřebuju dobít baterie.“

Už jako kluk jsem seděl nad mapami Noc předtím, než měl odjet na španělský ostrov Menorca, Karel Gott vysypal už sbalený kufr a začal znovu. Dozvěděl se, že jen tam a jedině tam v celé Evropě prší a fouká studený vítr. V saku a ve svetru přistál po dvou hodinách letu s leteckou společností Fischer Air. Oblékl se dobře. Na Menorce dul pořádný vichr. Ale nezdálo se, že by to Karlu Gottovi vadilo. Přijel spolu se svou přítelkyní Ivanou Macháčkovou a měli dobrou náladu.



Nezapomněl jste, kdy jste poprvé uviděl moře?

Na to se přece nezapomíná! Bylo to v polských Sopotech na zájezdu s Divadlem Semafor. Tehdy nás tam bylo takových víc.



Kolik vám bylo?

Moře jsem poprvé viděl skutečně až ve čtyřiadvaceti. Dnes to zní až nepředstavitelně. Stejně jako když si třeba vzpomenu, že první ledničku jsme měli doma až v roce 1966...



Stále vás moře tak fascinuje, jako když jste je viděl poprvé?

Jistě. Cestování a objevování je pro mě potěšením. Už jako malý kluk jsem seděl nad mapami, glóbem a pořád vymýšlel, kam bych jel, kudy, jak a s kým... Jaké ubytování si vybíráte na cestách? Staré dobré hotely.



Proč staré? Z konzervatismu?

Nemám rád klimatizaci, která je dnes skoro všude. Ve starých dobrých hotelích ještě funguje obyčejné ústřední topení.



To je vaše manýra?

Nikoliv - to je moje alergie. Alergie na klimatizaci.



Máte vůbec nějaké manýry? Třeba růžové povlečení na posteli a podobné hlouposti?

Ne. Ale některé zahraniční hvězdy si přejí, aby pořadatel zajistil v ledničce dvacet druhů džusů, šampaňské - samozřejmě jen určitý ročník - a také se tam musí vytapetovat do zelena... Víte, ono nejde o nic jiného než o budování image. Nevěřím tomu, že někdo skutečně potřebuje dvacet druhů džusů, to je naprostá hloupost. Pořadatel to má zkrátka jen na seznamu podmínek a udělá se okolo toho trochu rozruch.



Jaké jsou vaše návraty domů?

Ty mám rád. Vždyť jsem na cestách pořád. Je pěkné, když si vybalím doma kufry, poslechnu si muziku, maluju si, čtu nebo si prostě jen sednu na terasu a dlouho se dívám na Prahu.



Budete tu také zpívat?

Ano, ale jen dvě písničky pro přímý přenos rozhlasového pořadu Noční proud. A k tomu jsme si trochu prodloužili pobyt, měli jsme s Ivanou v plánu na pár dnů někam vypadnout, a tohle se hodilo. Jen je tu zima.



Myslíte, že bude zítra svítit slunce? A kdyby - hodláte se tady zasnoubit?

Ne.



Jak jste na to přišla?

To je přece otázka, kterou dostáváte celý život. Je hezké, že zůstává otázkou.



Štve vás, že i tady vás našli novináři?

Ne. Myslím, že se naštvu až v situaci opačné. Ve chvíli, kdy si mě už nikdo nevšimne. Začnu přemýšlet, co dělám špatně, a budu se pokoušet to napravit.



Jaký máte plán na další dva dny?

Objednáme si auto a ráno vyrážíme. Je tu moc krásně, spousta památek a Ivana chce objevit jednu ze sedmdesáti panenských pláží...