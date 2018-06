S dávkováním to vždycky přehnal, tvrdí Jacksonova chůva

Prohlášení rodiny Michaela Jacksona V jednom z nejtemnějších okamžiků našich životů obtížně hledáme vhodná slova k této náhlé tragédii, které jsme my všichni museli čelit. Náš milovaný syn, bratr a otec tří dětí nás tak nečekaně a tak brzy tragickým způsobem opustil. Zanechal nás, svou rodinu oněmělou a zničenou na místě, kde se komunikace s okolím zdá tentokrát téměř nemožná. Nekonečně Michaela postrádáme, naše bolest nemůže být vyjádřena slovy. Ale Michael by nechtěl, abychom to nyní vzdali. Proto chceme poděkovat všem jeho věrným stoupencům a oddaným fanouškům z celého světa, vám - kteří jste Michaela tak moc milovali. Prosím, nezoufejte, protože Michael bude nadále žít v každém z vás. Dále šiřte jeho poselství, protože to je to, co by od vás chtěl. Pokračujte v tom, tak jeho odkaz bude žít navždy. Má vnoučata jsou hluboce dojata vší láskou a podporou, kterou jste jim a jejich otci, Michaelu Jacksonovi, vyjádřili. Joseph Jackson s rodinou