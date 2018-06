S Darou nám to klape líp než před rozchodem, říká Homola

Vždycky jsem si říkal, že jste klikař, že se vám všechno daří. Přestal jsem si to říkat loni na podzim.

Když všechny noviny řešily rozchod s Darinou? Jo, to bylo drsnější období.

Bál jste se tehdy, že přijdete o malou dceru Lauru?

Samozřejmě, měl jsem strach. Byla to doba divoká, nevyzpytatelná. Darina odjela s Laurou do Ameriky a já nevěděl, jak dlouho tam bude. Tři měsíce? Půl roku? Rok? Netušil jsem vůbec nic a to bylo zlé, protože jsem na Lauru - naprosto přirozeně - fixovaný.

Připouštěl jste si možnost, že ty dvě v Americe zůstanou?

Byla to černá můra, ale počítal jsem i s touhle variantou. Říkal jsem si, že možná s Darinou opravdu emigrují, a pochyby se rozplynuly až v zimě, kdy se holky z Ameriky vrátily.

Dara Rolins s dcerou Laurou v USA

Ony z Ameriky, vy z Indie...

To je pravda. Naše kapela má vždycky zkraje roku prázdniny a já odjíždím na východ. Ani v téhle situaci jsem nechtěl truchlit v Praze, takže jsem jel s kamarády do Indie, nicméně tentokrát jsem si dovolenou neužil, protože jsem musel neustále shánět internet. Bylo to poprvé v životě, kdy jsem dobrovolně lezl na bulvární servery, které pro mě najednou byly zdrojem informací o mé dceři.

Trapná otázka, ale co pro vás dcera znamená?

Trapná odpověď - nejvíc na světě. Je to moje dcera.

Vy jste byl vždycky svobodomyslný chlap, bohém. Zvážněl jste nějak po Lauřině narození?

Já asi budu hodně svobodomyslnej už vždycky... Začalo to v patnácti, kdy jsem objevil punkové kapely a trhnul se z domova. Pořád jsem si pak říkal, kdy to skončí? Kdy z takového života zas vystoupíš? Ale za dva roky už mi bude čtyřicet a je celkem jasné, že z toho nevystoupím nikdy. Do smrti mě budou bavit spíš nezávislí lidi a alternativní kultura než kravaťáci, dá-li se to tak rozdělit... Pro mě je můj současný život daleko zajímavější, než kdybych vystudoval ekonomku, přes týden seděl v kanceláři a o víkendech jezdil na golf.

Nic si z toho nedělejte, ekonomům se zase nepozdává váš život - pořád na skejtu a s kytarou, často v Asii...

Jasně, takhle by žít nechtěli, naprostý respekt. Ale já mám pocit, že je můj život bohatej a zároveň se úplně slučuje s dobrou výchovou dcery. Chtěl bych, aby byla Laura v něčem jako já, aby jednou jezdila po světě s batohem a nevadilo jí občas přespat na nádraží. Aby zvládala chvíle, kdy má hlad, kdy je špinavá anebo zmokne. Hodí se to.

Abych to zkrátil, narozením dcery se váš život moc nezměnil.

Jenom v pozitivním. I nadále jsem v představenstvu Svazu českých bohémů - a doufám, že tam zůstanu.

Poslanci se přou, jestli by měly soudy častěji svěřovat děti do střídavé péče...

..určitě měly! Není nic logičtějšího než tenhle trend! Dítě má matku, otce a oba tihle rodiče na ně mají stejné právo, pokud tedy někdo z nich není problémový. Když to jeden z partnerů odmítá a vyžaduje dítě výhradně do své péče, tak to bývá obvykle jen jeho vizitka.

Která svědčí o čem?

Nejspíš o tom, že mu nejde v první řadě o dítě.

Tušíte, kolik dětí se u nás zatím do střídavé péče dostává?

Doufám, že čím dál víc.

Jedno z dvaceti.

Smutná bilance... Jasně - maminka nebo tatínek se pomstí partnerovi, ukojí svoji zlost, stát to podpoří, ale odnese to vždycky jenom dítě. Bohužel tyhle manýry vídám i u některých svých známých, párkrát jsem se kvůli tomu ostře pohádal. Přijde kámoška, která má dvouletou dceru: "Rozešla jsem se s tím svým chlapem a on si hned, debil, zažádal o střídavou péči. Tak to ani náhodou, bude ji vídat jednou za měsíc!" Ale já to vidím takhle - v případě, že si to dítě udělali partneři společně, tak musí být obou. Jiná řešení jsou nelogická.

Jak se vám povedlo, že jste tou jednou dvacetinou?

S Darinou jsme se nakonec dohodli, i když zpočátku od její právničky přišel návrh, který byl pro mě nepřijatelný, Lauru bych vídal fakt málo. Ale pak emoce vyprchaly a teď k sobě máme s Darou překvapivě hodně blízko - o Lauru se poctivě dělíme, vycházíme si vstříc, pokud má někdo koncerty, druhý rád zaskočí. Kdyby to tak klapalo následujících patnáct let, budu šťastnej. Po pravdě řečeno nám to v některých ohledech klape líp než před rozchodem.

To nechápu - čím to je?

My už jsme žili před tím mediálním a definitivním rozchodem půl roku každý zvlášť a já sice neměl Lauru zakazovanou, ale moc často jsem ji nevídal.

Mám pocit, že pak Dara ukázala velkou vstřícnost.

To určitě. Naprosto chápu, že jsem jí způsobil bolest, když se dověděla z novin o mé nevěře.

Dara Rolins a Matěj Homola

Kdyby se zasekla a chtěla dceru jenom do své péče, jak byste se bránil?

Soudně.

Nejspíš by vyhrála ona.

Ale já bych se stejně bránil, byla by to moje povinnost. Kdybych to neudělal, tak bych se zařadil přesně mezi ty otce, kteří nemají o dítě zájem. A ty znám taky, to je opačný extrém. Někteří prostě nemají zájem dítě vídat, stačí jim to jednou za měsíc v sobotu, a i to je pro ně jen nutnost... Takže já bych se určitě soudil, protože bych se nesmířil s faktem, že Lauru skoro nevídám, že nemám vliv na její výchovu. Ale naštěstí to je, jak to je.

Hypoteticky - kdyby soud přiřkl dceru jen Daře, co byste dělal potom?

Odvolával bych se, dokud by to šlo, a věřil bych, že spravedlnost není slepá. Kdyby slepá byla, musel bych se s tím smířit. Co bych měl dělat jiného? Unést Lauru do Indie?

Taky možnost.

To neexistuje. Já bych jenom pevně věřil, že k sobě najdeme cestu, až bude Lauře čtrnáct nebo patnáct let. Musel bych si počkat.

Zvolnil jste teď trochu ve svobodomyslné výchově dcery, aby vám Dara něco nevyčítala?

Darina ví, že je u mě Laura v bezpečí. A že není nic špatného na tom, když se mnou třeba jezdí na fesťáky, protože ona má hudbu a společnost ráda. Respektujeme své světy, takže Laura bude taková trošku rozkročená.

Vzpomenete si, kdy jste vzal malou poprvé na koncert?

Hned první léto byla v kočáru na Rock For People, letos už ji beru na fesťáky vždycky, když hrajeme v rozumný čas. Jsme tam celý den a Lauru to baví, protože dnes už je na festivalech dětí spousta, hraje jim Kašpárek v rohlíku, mají tam atrakce. Synonymem festivalů dávno není bahno a alkohol.

Matěj Homola s dcerou Laurou

Co dělá dcera, když jste na pódiu?

Stojí vedle nás a tancuje - hlídá ji naše manažerka Gábina.

A jak to řešíte, když chcete jít po koncertě na bar?

Nejsem závislák, abych se potřeboval vypíjet po každém koncertě. Ale nedávno jsme hráli na hradě Rožmberk, kde byl sympatický bárek, to spala kousek od něj, v autě - mám tam roztahovací postel, topení, všechno.

Vadilo by Daře, kdyby spala vaše dcera ve spacáku?

Vůbec ne, už v něm spala. Darina si sice do rosy nelehne, ale nepřítelem spacáků není.

Pokud vím, Daře pomáhá chůva. Taky nějakou využíváte?

Já chůvy z principu odmítám. Dítě má být s rodiči, a když rodič nemá čas, tak nastoupí prarodič nebo někdo pokrevně spřízněný, aby dítě vědělo, co je jeho rodina. Chůva může být skvělá, ale pořád to je cizí ženská, která vychovává tvé dítě - a to je věc, se kterou se smiřuju těžce.

Jak se smíříte se situací, kdy si Dara najde nového partnera a ten bude Lauru částečně vychovávat taky?

Zcela prakticky - doufám, že s tím chlapem budu kámoš. Když se mi nebude zdát úplně košer, tak budu naštvanej, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat.

Jak vypadá výchova dcery v hektických měsících, kdy točíte desku?

Tentokrát to bylo takhle - když odjely Darina s Laurou do Ameriky, tak pro mě začal pitomej měsíc, kdy jsem si připadal jako celonárodně stíhaný zločinec. Poprvé v životě jsem nechtěl chodit ani mezi kamarády, protože dost lidí řešilo náš rozchod. Tehdy jsem si vzal kytaru, začal skládat, což namotivovalo celou kapelu, a tak se stalo, že vznikla nejlepší deska v historii Wohnoutu - přinejmenším jsme si s ní dali nejvíc práce... A co se týče jarního nahrávání ve studiu, tak Laura byla s náma, a hrozně ráda, protože tam jsou kolem ní i kluci z kapely, které zbožňuje, a dokonce tam s náma bydlel i můj táta.

Skupina Wohnout představuje album Našim klientům

Zaráží mě, že se ve vašich textech neodrážejí ony soukromé problémy.

Nějak prostě nehodlám sdělovat své splíny skrz písničky - to mi připadá ubrečené, trapné. Asi by to byl dobrý marketingový tah, psalo by se o tom, jak jsem projevil smutky, možná by si desku koupila i bába z Dolní Lhoty, jestli tam neuslyší něco o Darince, ale mně se tenhle styl nelíbí.

Dovolil byste si vzít svoji dceru třeba do Indie?

Jenom na některá místa. V Indii sice není válka, ale jsou tam velké vzdálenosti, občas horko, nepohodlí. Což já sice vyhledávám, ale nevím, nakolik by to bavilo tříletou holku... Takže asi takhle - do slumu v Bombaji bych s ní nejel, ale znám místa u moře, kde jsou stovky evropských rodičů s dětmi a kde je čisté prostředí, k jídlu čerstvé ryby, perfektní lidi. Rád bych jí to tam ukázal, ale zatím je jasné, že zrovna v tomhle případě by Darina byla proti. A výlet s dítětem do Indie je věc, na které by se měli shodnout oba rodiče, i když spolu nejsou.

Umíte si představit, že někdy vycestujete na společnou dovolenou ve třech, i s Darou?

V pohodě. Sice nevím, kam bychom jeli...

Na Seychely?

Mě děsí luxusní hotely a lokajové, kteří mačkají knoflík ve výtahu, aby vás za pár dolarů vyvezli do prvního patra.

A Dara má luxus ráda... Pořád nějak nechápu, proč jste si spolu kdysi začali.

Říkal jsem si, že by se jí mohlo líbit něco nového, co jí zatím nikdo neukázal. Opravdu jsem tenkrát věřil, že jí předvedu Indii a že bude nadšená. Až později jsem pochopil, že nemá smysl nikomu vnucovat svoji pravdu a vkus.

Do Indie jezdíváte s Vaškem Bláhou, kapelníkem Divokého Billa. Neboli s konkurencí.

Pozor, u nás nejsou konkurenční kapely! Na tohle se nehraje, kapely se mezi sebou mají rády... Se spoustou lidí na cestách po čase zjistíte, že vám dochází řeč, že máte rozdílné názory, každý chce jet jinam - ale s Vencou se to nestane nikdy.

Berete si kytary?

Bereme, vždycky tam skládáme, takže já znám důvěrně spoustu věcí, které Divokej Bill vydá až za rok, a naopak - Venca zná všechny novinky Wohnoutu. Však taky zpívá na naší nové desce jednu sloku. Nejen proto, že nás baví jeho hlas, ale hlavně, že je to kámoš.

A hrajete spolu někdy i Indům?

Oni to vyžadují. Neustále dotírají, nikomu nedopřejí osobní prostor, takže stačí, když vystoupíme z autobusu s kytarou na zádech, a do deseti vteřin je tam sto čumilů, kteří nám čuchají k obličeji a sahají na kytaru: Hraj, hraj!

Co jim hrajete?

Mastíme třeba céčko a zpíváme, "co čumítééé, vy parto přičmoudlááá, my si tady chceme užííít, a nechcemééé, abyste nám brali náš osobní prostóóór..." A oni jsou nadšení, Indové tohle milujou.

Kdybyste si s Vaškem Bláhou povídali v Bombaji o životě, co myslíte - došli byste k názoru, že jste šťastní kluci?

Já jsem spokojený hodně. A Vašek určitě taky, vždyť oni jsou ještě o dost známější kapela než my.

Nepodceňujte se.

Nepodceňuju, Wohnout není stadionová skupina. Což ale nevadí - dělám, co mě baví, a k tomu mám spoustu volného času. Tři měsíce z roku si s kapelou ordinujeme striktní volno, přes které nejede vlak. Jinak jsou koncerty v pátek a v sobotu, ale od neděle do čtvrtka mám čas na Lauru, na skejt, na cestování. Co se týče peněz, tak je to taky dobrý, chudej nejsem, takže kdyby to takhle vydrželo do konce života, podepíšu smlouvu s ďáblem.

A může to vydržet do konce života?

To asi ne - muziku budu dělat jen do doby, než se třeba začnu cítit trapně. Zatím jsem v pohodě, myslím, že lidi bavíme, ale dost možná se jednou dostanu do bodu, kdy si řeknu, že je toho na mě moc. Právě teď jsem se do takového bodu dostal se skejtem.

Já myslel, že už si jezdíte jenom tak pro radost.

Jasně, pro radost, ale dodnes jsem posouval svoje hranice, učil se nové triky, dělal pořád nebezpečnější věci... A najednou už se mi nějak nechce. Možná je to konec.