S dárky je třeba umět také zacházet

"Spodním prádlem pro manželku či přítelkyni dává muž dárek tak trochu i sám sobě," říká Iva Matoušková z firmy Pamela. "Při nákupu by měl být ale velmi opatrný. Ani ženy samy často dobře neznají svou velikost, jak ji má odhadnout muž!" Přesto se malých krajkových zázraků nemusí muži zříkat. Iva Matoušková jim doporučuje dvě možnosti: buď noční prádlo, nebo kalhotky či podvazkový pás.

V obou těchto případech totiž stačí znát konfekční velikost, zatímco u podprsenky je třeba vědět hned několik údajů, a ani ty nemusí stačit, protože každé ženě vyhovuje jiný tvar košíčků. Poněkud snazší situace je u body, ale i tam lze snadno chybit, zejména jakmile má body kostice - pak je situace téměř stejná jako u klasické podprsenky.

Pokud jde o barvy, pak záleží spíše na vkusu, ale dobrým tipem je barva marron - kaštan. Je to vlastně hnědofialová barva, která je mnohem univerzálnější než černá. Sluší totiž tmavovláskám i blondýnám bez ohledu na barvu pleti, což se o černé říci nedá. Pro typy s opálenou pletí je zase vhodná smetanová a meruňková. Italové tvrdí, že pod stromečkem nesmí chybět červená pro štěstí - proto většina firem zařazuje do vánočních kolekcí přitažlivé červené krajky.

Někdy všechno dopadne skvěle a prádlo padne jako ulité. A přesto po několika týdnech skončí dárek hluboko v zásuvce prádelníku. "Problém je v tom, že se při praní i nošení ženy dopouštějí některých chyb," vysvětluje Iva Matoušková. Téměř k tradičním prohřeškům patří nošení bílého či světlého prádla pod tmavé oblečení. Ani každodenní praní nezbaví prádlo drobných vlákének, která jim předává svrchní oblečení. Ohrožené jsou zejména dnes módní a příjemné bezešvé podprsenky. Ty jsou velmi citlivé, protože se nevyrábějí ze tkaných, ale pletených materiálů, do jejichž "oček" se vlákna doslova zabodávají. Totéž se samozřejmě týká kalhotek i krajkového prádla.

Další chyby vznikají při praní. "Jakmile použijete vodu teplejší než 30 stupňů Celsia, hrozí bezpečí, že se poruší elastan, který používá většina výrobců, a prádlo se pak takzvaně vytahá. Ze stejného důvodu nepatří prádlo do sušičky!" varuje Iva Matoušková. "Pokud ženu trápí drobné gynekologické potíže, kalhotky by měla nejprve přeprat ve studené vodě, protože v teplejší vodě začnou žloutnout. Stejně tak je nevhodné používání aviváže. Před ní výrobci prádla varují, protože by mohlo dojít k šednutí elastanu, který je součástí materiálu. Objevit se mohou i nepříjemné reakce pokožky."

Avivážní prostředky totiž obalí vlákno jemným filmem. Jakmile se zahřeje na těle na "provozní teplotu", začne se film rozpouštět, takže máte aviváž přímo na pokožce. Ta pak může reagovat podrážděním.

Jaká je pravda

Americký pánský časopis Esquire vyzpovídal 256 mužů ve věku 18 až 45 let, aby zjistil, jaké prádlo mají na ženách nejraději.

Jasným favoritem se staly podvazky a podprsenka bez ramínek, na druhém místě skončila podprsenka push-up neboli zvedací, ovšem s půlkovými košíčky, a vykrojené kalhotky. Bronzová medaile patří naopak volné košilce a francouzským šortkám. Za nimi následuje "teddy", což je ve Spojených státech označení pro body s tangovým řešením kalhotek, kdy zadní partie kryje jen šňůrka. Na páté příčce se ocitla klasická podprsenka push-up a punčochy, na šesté košilka a kalhotky s označením thanga a žebříček uzavírá klasické body.

Černé hedvábí 23 procent

Hedvábí barvy slonové kosti 15 procent

Červené hedvábí 14 procent

Černá a bílá krajka 12 procent

Bílá bavlna 10 procent

Broskvové hedvábí 7 procent

Červená krajka 4 procenta

Černý samet 3 procenta