S bídou je částečně konec: Kukačka ze SuperStar dostal nové oblečení

Adam Kukačka oslovil diváky SuperStar nejen svým zpěvem, ale i životním příběhem. Není tajemstvím, že jeho rodina je ve složité situaci.

I to je ostatně důvod, proč do pěvecké soutěže přišel jen s několika kousky oblečení. Karty vyložil na stůl ve chvíli, kdy přemítal, co by udělal s případnou výhrou, o niž se v SuperStar hraje.

"Nejprve bych zajistil pořádně rodinu, opravil bych náš byt, prodal ho, koupil pěkné bydlení pro nás, hlavně pro mého malého brášku, kterého mám nejraději. Chci, aby měl pěkný život. Dále bych si koupil pěkné oblečení, které by mi padlo. Člověk chce dobře vypadat, ne nosit pořád pár stejných hadrů jako já doteď. To by mi udělalo radost, že bych mohl střídat několik druhů oblečení," svěřil se Adam Kukačka.

Dlouho však na splnění přání čekat nemusel. Do parády si ho totiž vzal stylista hvězd a reportér Prásku Filip Vaněk, který oblečení nejen vybral, ale také daroval.



Adam Kukačka přišel do SuperStar jen s pár kousky oblečení. Adam Kukačka a stylista Filip Vaněk na nákupech.

"Myslím, že Adam si to užíval. Co jsem tak pozoroval, zkoušení v kabinkách mu překvapivě nevadilo," uvedl Vaněk, který s Kukačkou strávil v jednom z pražských obchodních center několik hodin. Jak se zpěvákova skříň zaplnila, uvidí diváci SuperStar v neděli večer na Nově.