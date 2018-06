S beneficí pomohli Kuchařové Gott i stylista zpěvačky Beyoncé

Miss World 2006 odletěla do New Yorku za pracovními povinnostmi, mezi nimiž byla velká benefiční akce - módní přehlídka Czech Benefashion 09. Uspořádala ji její nadace Krása pomoci ve spolupráci s Českým centrem.

Plánovala ji už dlouho, a když se dozvěděla, že ve stejnou dobu je v New Yorku i Karel Gott, usilovala o to, aby byl na této pro ni výjimečné události přítomen. A to by nebyl Karel Gott, aby si v náročném programu svého amerického turné neudělal na českou krásku čas. Na oplátku si ona udělala čas na něj a přišla na jeho koncert do Town Hall.

Taťána Kuchařová s kolegy, kteří jí pomáhali s přehlídkou v New Yorku Stylista Beyoncé Law Justin a Taťána Kuchařová

"Byla jsem moc ráda, že Karel Gott nakonec dorazil, já jsem zase s nadšením přijala jeho pozvání na koncert. Moc jsem si ho užila," říká Kuchařová.

Gott přišel do newyorské Bohemian National Hall krátce po příletu z Chicaga, kde turné odstartoval. Po New Yorku odletí na Floridu a na poslední koncert 20. září se do New Yorku vrátí. V tu dobu tam ještě bude také Táňa Kuchařová. "Zůstávám ještě tady, mám nějaké pracovní schůzky. Pak mě čeká návrat do Evropy, focení ve Španělsku a konečně také finále dalšího ročníku Miss České republiky."

Na módní přehlídce se představila oděvní designérka Liběna Rochová a studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi VŠUP, které nadace v rámci této akce podpořila. Obě módní kolekce vznikly speciálně pro Czech Benefashion, kde měly svou premiéru.

Liběna Rochová a Taťána Kuchařová

Hlavní hvězdou přehlídky byla topmodelka a Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Po skončení módní přehlídky se o zábavu postarala tradiční česká skupina Jablkoň. V publiku nechyběly osobnosti jako Linda Vojtová, Denisa Dvořáková, Petra Eliáš Voláková s manželem, hokejistou Patrikem Eliášem, nebo slavná česká bývalá krasobruslařka Ája Vrzáňová. Z místních osobností přijal Tánino pozvání známý broadwayský herec Silver Gene anebo osobní stylista Beyoncé Law Justin. Marek Vašut celý večer bravurně moderoval v anglickém jazyce.

Jedny šaty, několik příběhů

Na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci byly během večera vydraženy šperky, večeře s Taťánou Kuchařovou a "šaty dobra", které mají svůj příběh. Šaty od Hany Havelkové, ve kterých Taťána získala titul Miss World 2006, věnovala na první Czech Benefashion Heleně Houdové, aby je vydražila ve prospěch nadačního fondu Sunflowerchildren. Po úspěšné dražbě nový majitel šaty Heleně Houdové věnoval zpět, aby je použila pro další charitativní účely. Helena šaty vrátila Taťáně Kuchařové při založení Nadace Krása pomoci, aby pomohly i její nadaci.

Dražba šatů, které už mají bohatou historii

Výtěžek z dražby a z prodeje vstupenek půjde na podporu Domů na půl cesty. "Jsem nesmírně šťastná, že se nám podařilo uspořádat takto úspěšnou akci takového rozsahu právě v New Yorku, a to v období Fashionweek. Jsem moc ráda, že jsme touto cestou představili naši nadaci a naše projekty. Získané finance nám umožní, abychom mohli podporovat další mladé lidi z Domů na půl cesty na jejich cestě do samostatného života," říká nadšeně Taťána Kuchařová.