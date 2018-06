S Arnoldem po boku

Psal se osmý říjen a nadšené davy voličů skandovaly "Maria, Maria!" Arnold Schwarzenegger, čerstvý guvernér státu Kalifornie, na slavnostně vyzdobeném pódiu políbil svou půvabnou manželku. Ihned poté jí poděkoval také nahlas, když prohlásil: "Vím, kolik hlasů jsem dostal díky tobě."

Svatá pravda. Neteř legendárního prezidenta Johna Kennedyho, úspěšná reportérka a matka čtyř Schwarzeneggerových dětí Maria Shriverová totiž sehrála v kampani svého muže klíčovou roli.



Především v okamžiku, kdy média nedlouho před volbami vyrukovala s výpověďmi hned šestnácti žen, které mistra přímočarého herectví obvinily ze sexuálního obtěžování.

Projev, který Maria adresovala kalifornským voličkám, považují odborníci za výtečný. Ba co do kvality historický. Maria svého manžela obhajovala procítěně i promyšleně. "Kdyby se za něj tehdy nepostavila, politicky by zemřel," soudí Douglas Rivers, profesor Stanfordovy univerzity.

Nešlo jen o vhodná slova. "Tím, že na mítincích stála vedle toho chlípníka, přiměla voličky, aby jejímu muži opět důvěřovaly," míní Lawrence Donegan, komentátor listu The Guardian.

Podle něho si i ty nejméně důvěřivé Kaliforňanky po Mariiných vystoupeních alespoň položily otázku: "Může být tak špatný, když mě o jeho podporu žádá tato elegantní, schopná a krásná žena?"

Strýčkové John a Robert

Marie Shriverová se narodila 6. listopadu 1955 v Chicagu. Záhy se měla dozvědět, že patří k politicky významnému, zároveň však ostře sledovanému i tragédiemi stíhanému klanu Kennedyů.

Děd Joseph Kennedy proslul jako schopný obchodník: zlí, ale hodnověrní jazykové tvrdí, že zbohatl na prodeji alkoholu v době prohibice. Do historie se zapsal jako velvyslanec USA v Londýně.

Otec Sargent Shriver byl blízkým spolupracovníkem Kennedyovy rodiny. A ačkoliv v roce 1972 na úřad viceprezidenta nedosáhl, celý život působil ve veřejné sféře, mimo jiné jako ambasador v Paříži. Matka Eunice, sestra někdejšího prezidenta, která se většinu života zabývala dobročinností, se za Sargenta Shrivera provdala v roce 1953.

Opravdovými legendami však jsou Mariini strýcové John Fitzgerald a Robert. Prvně jmenovaný se stal v barvách Demokratické strany historicky nejmladším prezidentem USA. Jeho milostné avantýry stejně jako okolnosti atentátu v Dallasu, kterému v roce 1963 podlehl, dosud vzrušují americkou veřejnost.

Mimochodem, John i Robert se prý těšili přízni přitažlivé hollywoodské herečky Marilyn Monroeové. Oba také zahynuli kulkou atentátníka: Robert roku 1968 v době, kdy se stával nadějným kandidátem demokratů v bitvě o Bílý dům.

Na rodinné výsluní pak vystoupil Mariin nejmladší strýc Edward, zvaný Ted. Jistě netušil, co jej čeká v zátoce Chappaquiddick, kam se v létě 1969 vypravil s půvabnou Mary "Jo" Kopechneovou. Ted, podle všeho opilý, spadl s autem z mostu do moře. Co se dělo pak, ví jen o sám, pokud si byl schopen vzpomenout.

Jisté je, že nehodu oznámil až po několika hodinách. A že Mary "Jo" utonula. Ted byl odsouzen za opuštění místa nehody podle mnohých ke směšnému trestu dvou měsíců podmíněně s ročním odkladem. Znamenalo to však definitivní konec jeho prezidentských ambicí, přestože v Senátu pracuje už přes čtyři desítky let.

Smrt a moc si u Kennedyů vždy podávaly kliku. Členové klanu často vystoupali až k vrcholu, aby pak spadli, byli smeteni či ještě před výstupem zahynuli. Ať už kvůli nepřízni osudu, nebo následkem prý rodově vrozené touhy po vítězství, moci, dobrodružství, sexu a alkoholu.

Nevěrný manžel

Byl to právě strýc a senátor Ted, kdo své neteři Marii v polovině osmdesátých let rozmlouval sňatek s rakouským kulturistou. Nedlouho před letošními volbami sice republikánského kandidáta Schwarzeneggera označil za výborného člověka, ale dodal, že přesto podpoří demokrata.

Shriverová se s rakouským silákem seznámila na charitativním tenisovém turnaji v roce 1977. Tedy v době, kdy jí ještě nebylo dvaadvacet let a v médiích právě začínala.



I třicetiletý Schwarzenegger na první roli málomluvného filmového bijce teprve čekal: na té newyorské akci údajně vystupoval v roli nedovtipného klauna, kterou později mnohokrát osvědčil i ve vážně míněných akčních snímcích.

Jejich přátelé se předhánějí v tvrzení, že šlo o lásku na první pohled. Faktem zůstává, že svatba se konala v roce 1986. A podle článků ve spřáteleném tisku patří rodina nového guvernéra k těm vůbec nejdisciplinovanějším.

Tak pro všech šest členů rodiny je údajně povinná nedělní mše. Děti mají ve všední dny zakázanou televizi. Odpoledne a navečer se u Schwarzeneggerů vypínají telefony: děti totiž nemají být rozptylovány od domácích úkolů.



Rodina po jejich zdárném vypracování večeří pokud možno společně a zcela nerušeně. Podle rodinných přátel si starší děti také sami perou prádlo.

Schwarzenegger sestavuje rodinné album, které je svéráznou koláží fotografií, svatebních oznámení a dětských výkresů. Je rodinný typ s mnohdy až sentimentálními rysy.

Zřejmě tomu však nebylo vždy. Už coby akční hrdina byl Arnold Schwarzenegger natolik unesen půvaby svých obdivovatelek, že dostal od Marie na výběr: buď se bude několikrát denně hlásit mobilním telefonem, nebo se rodina rozpadne. Alespoň to tvrdí americká média specializovaná na nevěry slavných.

Pracovala vždy tvrdě

Maria tak patří ke klanu Kennedyů spíše jen vůlí a místy až nezdravou touhou po úspěchu. Tyto vlastnosti osvědčila i během úspěšné novinářské kariéry, kterou rozhodně nehodlá ukončit.



Podle dostupných zpráv bude pokračovat v práci pro televizní kanál Dateline NBC, i když se patrně bude muset některých témat vzdát, aby nezavdala příčinu k obvinění ze střetu zájmů.

A přestože s manželovou kandidaturou zpočátku nesouhlasila, vzala si nakonec neplacené volno a pustila se do předvolebního boje. Lidé ze Schwarzeneggerova týmu si nemohli vynachválit její politický instinkt kombinovaný se zkušeností novináře, který zpravodajsky pokrýval už několik volebních soubojů.

"Během kampaně byla tajnou zbraní tiskového oddělení. Rozumí totiž oběma stranám tohoto byznysu jako nikdo na této planetě," tvrdí jeden z šéfů Schwarzeneggerovy kampaně, Todd Harris, podle kterého Maria občas rozdělovala jeho podřízeným úkoly. A činila tak - na rozdíl od jiných manželek politiků - kvalifikovaně.

Faktem zůstává, že spojená vůle Arnolda Schwarzeneggera a Marie Shriverové po vítězství nebyla jedinou příčinou úspěchu. Umírněný republikán a finančně zajištěný - rozuměj nezkorumpovatelný - filmový hrdina. Podepřený navíc šarmantní dcerou proslulého demokratického klanu... Takto namíchaný akční politik se ukázal prostě neporazitelný.

Ještě nedávno se zdálo, že Kennedyové atakují už jen učebnice historie. "Politická dynastie Kennedyů zemřela asi před třiceti lety. Nemyslím si, že by na tom současná mladší generace Kennedyových dokázala či vůbec chtěla něco měnit," konstatoval před čtyřmi roky zpravodaj BBC Charles Wheeler.

Maria Shriverová letos dokázala, že Kennedyové ještě umějí stoupat na vrchol. Přestože tak činí po boku manžela a v barvách konkurenční politické strany.