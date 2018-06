S Adrianou křtil dokument i manžel

Na dvoudenní návštěvu Prahy přiletěla Sklenaříková z Paříže, kde ještě doznívá kampaň na film Tři malá děvčátka, v němž má slovenská kráska jednu z významných rolí. - více zde

"Filmové ambice ale nemám, Když nějakou nabídku dostanu, tak si tu příležitost prostě užívám," přiznává Adriana v dokumentu režiséra Miloše Šmídmajera. Podle něj je Sklenaříková bílá vrána v modelingu, výjimka, která ke své slávě nikdy nepotřebovala aféry a skandály.

Z Ženevy přiletěl za svou ženou do Prahy i manžel fotbalista Christian Karembeu. Je to jeho první návštěva Česka. Z Bánské Bystrici přijela také Adrianina maminka lékařka.

Dokument společnosti Pluto film a video pokřtil režisér Dušan Klein, který modelku obsadil do role majitelky kadeřnického salónu v pátém díle Básníků. Vzrůstem malý režisér sahal sto čtyřiaosmdesát centimetrů vysoké modelce přesně po prsa. "Je tam nahoře taky takové vedro, jako mě tady dole?" Zeptal se jí prý při jedné návštěvě u něj doma. Při odchodu dlouhonohá kráska pak pohotově navázala: "Mějte se tam dole hezky," vzpomínal při křtu Dušan Klein.

"Adriana je žena nejen krásná, což koneckonců můžete vidět, ale i se smyslem pro humor, moudrá a navíc ochotná pomoct těm, kteří to potřebují," chválil modelku Klein.

Dokument připomíná Adrianino dětství ("Jako holka jsem byla vždycky žirafa"), nedokončená studia na lékařské fakultě, začátky v modelingu, slavnou éru reklamy na podprsenky Wonderbra, kde jako jediná dostala tuto šanci hned třikrát po sobě. Film nezapomíná ani na její rekordně dlouhé nohy, nahlíží do zákulisí natáčení Básníků i nového francouzského snímku.

Leccos prozradí i z rodinného soukromí. "Za Real Madrid jsme vyhráli Ligu mistrů. Adriana byla v té době tuším v Americe a vůbec o tom nevěděla," vypráví v dokumentu Chris. "Hraješ každý víkend, tak to pro mě nebylo nic výjimečného," směje se modelka a líčí, jak jí pak domů hrdě přinesl špinavý dres. "Říkala jsem si: No jo, jako každý chlap. Přinese špínu a ženská vyper to!" Přece jen to prý nebylo hned, než si navzájem zvykli na kulturu toho druhého.

Jsou dokonalý "milionový pár," poznamenal moderátor večera Leoš Mareš a Miloš Šmídmajer přidal historku: "Když jsem se Chrise ptal, jak přesně se vyslovuje jeho jméno Karembeu, prohlásil Christian Sklenařík!