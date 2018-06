Moje jméno má obrovskou cenu, chlubí se Rytmus ze SuperStar

Rytmus nosí hodinky s diamanty, a když zve novináře na kávu, ledabyle vytáhne sponu s několika pětiseteurovými bankovkami. Autobusem by se prý ale klidně svezl.

"Proč ne? Já se rád potkávám s normálními lidmi, nezbláznil jsem se. Až spadnu na hubu, tak si na zastávce počkám na autobus, vždyť jsem skoro do třiceti vyrůstal na sídlišti, jezdil na kole, netrpělivě čekal na výplatu a bylo to v pohodě. Jsem dokonce rád, že jsem to prožil, protože teď takovým lidem rozumím, ale na druhou stranu, proč bych si nedopřál cestování dobrým autem, když tvrdě makám a vydělávám o něco víc než ostatní?"

Je to zvláštní člověk. Poloviční Rom, který nikdy nepil, nekouřil, nefetoval... "Kdysi jsem si řekl, že tudy cesta nevede, drogy jsou zlá věc," říká. Kousek Roma v sobě ale evidentně má. Vždycky býval třídní šašek, exhibicionista.

Nesmírně si věří. "Kdybyste dal na obálku časopisu jiného českého nebo slovenského rapera, tak nikdo nebude vědět, o koho jde. Videa ostatních raperů si skoro nikdo nepustí, jejich desku koupí pár lidí. Zato mně volají různé firmy, že mě chtějí sponzorovat, protože já to dělám dobře, poslouchají mě jak rapeři, tak ti, kteří mají rádi pop. Děti z dětského domova nebo puberťáci ze sídliště, pro které jsem hrdina, tak boháči, kterým se líbí, jak mluvím otevřeně třeba o svých diamantových hodinkách," dušuje se.

SuperStar z nikoho hvězdu neudělá

Umí být i drsný. Upřímně třeba říká, že SuperStar nejspíš žádnou hvězdu neobjeví. Přihlásit se do televizní soutěže, to podle Rytmuse není nejlepší cesta.

"Kariéra se nedá založit na esemeskách a na přezpívávání různých hitů, v jednom kole od Kabátu, ve druhém od Elánu. Mě ani moc nezajímá, jak kdo umí intonovat, já budu vždycky respektovat jiné lidi. Muzikanty, kteří se z nuly vypracovali přirozeně, nejdřív je poslouchal jeden panelák, pak sídliště, nakonec celá republika. Takový člověk má zákonitě svůj příběh, může o něm zpívat. Ale těžko se dá zpívat o tom, že jste byl v sedmnácti v televizní SuperStar," dodává raper, který si uvědomuje, že se z jeho jména stala slušná obchodní značka.

Porota soutěže ČeskoSlovenská SuperStar: Rytmus, Gábina Osvaldová, Helena Zeťová a Paľo Habera

Chce toho využít a vydělávat pořád víc. "Já peníze potřebuju, abych byl ještě svobodnější. Chci mít tolik, abych věděl, že když se přestane dařit, tak se nic neděje, protože budu mít jeden dům v Miami, jeden byt v Paříži a ještě mi zbude dost na to, abych mohl do konce života cestovat," říká s tím, že to brzy zvládne. "Rád makám, takže to půjde.“