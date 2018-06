Otčíma jsem chtěl podříznout. Nyní jsme v pohodě, přiznal Rytmus

„Bylo pro mě hodně nepříjemné mít tam scénu, když řekne o svém otčímovi, že ho chtěl v noci podřezat. To se mi zdálo přes hranu. Myslím, že ten neklid mezi nimi je jasný a tohle jako by bylo už nad rámec. Ale Patrik řekl, že to tak bylo a je zapotřebí, aby to v tom filmu bylo,“ prozradil režisér Miro Drobný.

Později se vztah Patrika s otčímem uklidnil a na slovenské premiéře dokumentu „RYTMUS sídliskový sen“, který jde do českých kin 20. srpna, raper otčímovi, jehož nazval tátou, dokonce poděkoval.

„Děkuji za to, že jsme to přežili v dobrém i zlém. Za to, co mě vyformovalo. Protože, kdyby se tak možná nechoval, tak bych dnes nebyl tam, kde jsem, a nebyl bych takový člověk, jaký jsem. Kdyby mě rozmazlovali, byl bych úplně jiný,“ míní hudebník.

„Jsem rád, že jsem vyrůstal v takovém prostředí a že jsem já ten, kdo hodil tu rukavici a ukázal gesto krále, že mu děkuji za to, co jsem s ním mohl prožít a že se mnou vydržel,“ dodal Rytmus.

Po usmíření se otčím se synem prý poprvé v životě opravdu upřímně objali a dali si pusu. Rytmus ale nepochopil, proč jeho matka filmařům lhala, když říkala, že neutíkal z domu. Ani jemu samotnému neřekla pravdu o biologickém otci, který byl Rom a o němž se raper dozvěděl, až když mu bylo 18 let (více zde).

„Ono je to tak, že v kuse utíkala před realitou. Najednou by asi chtěla, abych měl hezké dětství, nebo každého přesvědčit, že to mezi námi bylo normální. Ale tam to muselo být vidět, že to mezi námi normální nebylo,“ řekl hudebník, který se věkem hodně změnil.

„Když se stane něco zlého, tak rozebírám, proč se to stalo. Už neodsuzuju, nejsem tak agresivní jako kdysi. Ale to jde s věkem. Možná když mě potkáte za deset let, to mi bude 48, zase budu úplně jinak přemýšlet.“