Rytmus o účasti v SuperStar: Mám čas a dobře mi zaplatí

Pro české publikum vzhlížející k hip hopu a slovenské tvorbě skupiny Kontrafakt není Patrik Vrbovský alias Rytmus žádný nováček. Kdo v Česku v souvislosti s jeho jménem ještě tápe, stačí zmínit videoklip Zlatokopky s Agátou Hanychovou. A je jasno.

"Myslím, že jsem v hip hopu dosáhl všeho, co jsem chtěl. Třeba Príbeh, který jsem natočil s Tinou (slovenská zpěvačka, která bude zároveň s Leošem Marešem SuperStar moderovat - pozn. red.), je písnička, která je nejhranější v Česku i na Slovensku. A je to první song, ve kterém jsem si zazpíval. Mám za sebou pět úspěšných alb, spoustu klipů i další práce," objasňuje, proč do Česko Slovenské SuperStar vůbec naskočil.

Rapper Rytmus, Helena Zeťová, Tina - to jsou hlavní tváře SuperStar

Jedním dechem ale dodává, že by se do podobných projektů nemusel vůbec zapojovat. Další popularitu prý nepotřebuje. "Teď nemám nic na práci, tak jsem si řekl, proč do toho nejít. Zároveň potřebuju oddych a změnu. A navíc mi dobře zaplatí. Všichni jsme tam pro peníze, tak to je. Nebudu říkat nic falešnýho," zdůrazňuje slovenský raper.

V porotě další řady hudební soutěže se představí také Gábina Osvaldová, Helena Zeťová a Pavol Habera. Právě pro frontmana skupiny Team bude Rytmus představovat pomyslného konkurenta v ostrých názorech, na kterých si ostatně vybudoval image. "Budu říkat, co se mi líbí, nebo nelíbí. Žádná role. Nepřemýšlím nad tím, jak to říct. Co cítím, to říkám," naznačuje, jak budou vypadat jeho hodnotící výroky.

SuperStar je pro Novu klíčovou událostí nadcházejícího jara. Konkurence ze strany Primy se komerční jednička bát nemusí. Alespoň ne žánrové. Dříve avizovaný X Factor, jehož licenci nyní vlastní právě Prima, totiž televize odsunula na později. "Majitel licence si nepřál, aby jeho soutěž šla do přímého souboje se SuperStar," vysvětlil ředitel Primy Marek Singer se slibem, že o soutěž diváci určitě nepřijdou (více o jarních novinkách televizí čtěte zde).

Reality show Šéfka se slovenskou podnikatelkou Norou Mojsejovou

Ze širšího pohledu konkurenčního souboje dvou nejúspěšnějších televizí v Česku je potřeba zmínit, že Prima boj o přízeň diváků rozhodně nevzdává. Jejím tahákem má být reality show Šéfka s kontroverzní slovenskou podnikatelkou Norou Mojsejovou v hlavní roli. Podobně jako Rytmus razí stejnou teorii: "Peníze až na prvním místě".