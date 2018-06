Rytmus: Nevím o tom, že by mi Dara chtěla dát košem

"To nevím," zarazil se Patrik Vrbovský, což je občanské jméno Rytmuse.

"Nebojte se. To je jen zavádějící titulek. Dostanete podle bulváru košem 24. prosince na dvě hodiny, když půjde s dcerou za bývalým partnerem," uklidnil ho Jan Kraus.

Moderátor se také zajímal, jestli je Rytmus skutečně rváč a zda ví o tom, že Dara chce otěhotnět, jak píše bulvár.

"Já o tom nevím. Ale kdo to psal, ten to určitě ví," bavil se rapper, který vystudoval obor kuchař - číšník. Pak 8 let pracoval jako krupiér v kasinu a už při té práci dělal muziku. V Česku se stal známým hlavně díky porotcování v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar.

Podle informací iDNES.cz rapper bude porotcem a poté koučem také v nové soutěži Hlas Česko Slovenska, kde by se měl objevit společně i s přítelkyní Darou Rolins (více zde).

Kromě Rytmuse si na červenou sedačku v Show Jana Krause sednou také herečka Tatiana Vilhelmová a designérka Anna Marešová.