Rytmus: Nejlepším kritikem je pro mě Dara

„Její názor je pro mě velmi důležitý. Když něco udělám, vždy jí to pustím a čekám na její reakci. Ale chci jen kritickou reakci. Pustím to a pověz mi, co se ti na tom nelíbí," prozradil Rytmus.

I když své životní partnerce Daře v hudbě důvěřuje a uznává ji jako výbornou zpěvačku, avizovaný duet a společnou desku s ní teď natočit nechce.

„Nerad dělám to, co každý čeká. A všichni říkají, že spolu chodíme jen proto, abychom se spolu fotili a všude ukazovali, jak spolu chodíme a že uděláme album. To mě úplně znechutilo, chytil jsem zpátečku a udělám to až v době, kdy to nikdy nikdo nebude čekat," říká Rytmus.

Společně s Darou staví dům a zpěvačka prozradila, že by spolu rádi měli i dítě (více čtěte zde).