Dovolená podle Rytmuse: Slunce, moře, sex a nákupy bez limitu

Rapper Rytmus při troše volna rád odjíždí za hranice, aby nabral energii na další pracovní kolotoč. „Já si od rappu nemusím odpočívat, on mě nabíjí. Pro mě spíš než relax znamená dovolená slunce, moře, sex, jídlo a nákupy s no limit kreditkou,“ přiznal Rytmus, který momentálně balí kufry a odjíždí zpět do Čech.

Se svou přítelkyní, zpěvačkou Darou Rolins trávil pár dní ve španělské Marbelle a fotografie sdíleli na sociální síti.

Dovolená byla pro ně vzácnými dny, kdy mohou být jen spolu. Vzhledem k pracovním povinnostem se doma často míjejí, jak přiznala zpěvačka na svém Facebooku. „Jsme oba v pohybu. Ani jeden tomu druhému nevyčítáme pozdní příchody domů, zaneprázdněnost, nepravidelný režim. To je osvobozující, protože v opačném případě jste non stop v stresu,“ svěřila Rolins.

Moře má Rytmus tak rád, že by si v budoucnu dokázal představit mít i nějaký dům poblíž pláže. „Kdyby byl čas alespoň šest měsíců v roce, tak nad takovou věcí začnu reálně přemýšlet. Můj sen je půl roku relaxovat u moře a půl roku pracovat v Čechách,“ prozradil své ideální plány do budoucna.

Prozatím si užívá život naplněný pracovními povinnostmi. Naposledy uvedl do kin film, který natáčel osm let společně s režisérem Miro Drobným, který se dotýká Rytmusovy minulosti. Dětství si zpěvák prožil na piešťanském sídlišti, kde měl konflikty s autoritami a hledal vlastní identitu.

Atmosféru filmu Sídliskový sen přenese 25. září do pražského Sasazu, kde vystoupí spolu s Egem a Anysem coby kapela Kontrafakt a jako hosty si pozval Paulieho Garanda, Aless a BeatSolčyho.