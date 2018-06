Ryderová se zranila při vstupu do soudní síně

Projednávání případu, které bylo už čtyřikrát z různých důvodů odloženo, začalo oznámením advokáta Ryderové Marka Geragose, že jeho klientka se opět nemůže dostavit k soudu, a žádostí o další odklad.

Netrpělivý soudce ale vyzval Geragose, aby Ryderovou ihned přivolal k soudu. Bledá a nervózní herečka přijela asi za hodinu a beze slova se prodírala hroznem reportérů do soudní budovy. Během jednání pak podle Gregarose začal Ryderové otékat pravý loket a advokát požádal o odklad. Soudce mu vyhověl a odložil případ na čtvrtek.

Gregaros řekl televizi CNN, že herečka poté odjela do místní nemocnice, kde lékaři zjistili, že má zlomenou ruku. Před soudní síní to připomínalo rugbyový mlýn a nějaký předmět jí zasáhl zezadu do pravého loktu, uvedl. Ryderová, která údajně chtěla dokončit soudní slyšení, nakonec souhlasila s naléháním Gregarose a zástupce šerifa, aby navštívila lékaře.

Také soudce před přerušením jednání vyčinil novinářům za přehnanou agresivitu a nařídil jim, aby při odchodu Ryderové zůstali sedět. Obžaloba zpochybnila tvrzení Ryderové s tím, že si při odchodu ze soudní budovy držela levou ruku. Geragos to vysvětlil tím, že se držela za levou ruku, aby měla nahoře zraněný loket na

pravé ruce.

Ryderová byla zadržena v prosinci v obchodě Saks Fifth Avenue v Beverly Hills při údajném pokusu o krádež oděvů a doplňků za asi 5000 dolarů (185.000 korun). Podle policie měla třicetiletá hvězda filmů "Věk nevinnosti" nebo "Malé ženy" u sebe také léky proti bolesti, u nichž nemohla dokázat, že je dostala na lékařský předpis.