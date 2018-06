Ryderová podle kamer nekradla

Podle mluvčí policie v Beverly Hills o tom dokonce svědčil právě záznam kamer v obchodě. Drobná hrdinka filmů jako "Věk nevinnosti" nebo "Malé ženy" je obviněna z krádeže oděvů za 4800 dolarů a z držení léků, na které údajně neměla lékařský předpis. Ryderová je na svobodě na kauci 20.000 dolarů a podle jejího právníka je celá záležitost nedorozumění.

Bezpečnostní kamery zachytily Ryderovou, jak při nákupním výletě neustále bojuje s množstvím padajících tašek a vchází a vychází ze zkušebních kabin. V jednu chvíli si Ryderová povídá s prodavačkou, která posléze odběhla a vrátila se s účtem od kreditní karty. Před tím jí další prodavačka přinesla limonádu.

Po zhlédnutí pásku je zjevné, že mnohá obvinění jsou založena na tom, co zaměstnanci bezpečnostní služby sami viděli a ne na tom, co je na záznamu, poznamenal list The Los Angeles Times.



"Jasné však je jedno: stejně jako v ostatních věcech se slavní odlišují od všech ostatních i při nakupování. Ryderová nikde není vidět, že by stála ve frontě u pokladny, i když použila kartu Visa na zaplacení tisíců dolarů před tím, než odešla z obchodu a byla obviněna z krádeže," uvedl list.