Rychlý: Herci jsou námezdní krysy

První tři roky jsem byl absolutně pokorný

Zábava mě zviditelnila

Černí baroni? Skvělé!

PETR RYCHLÝ (37)

Vystudoval Střední ekonomickou školu v Karlových Varech. Po maturitě nastoupil do Městského divadla v Mostě. Třikrát se neúspěšně pokoušel o přijetí na pražskou DAMU. V roce 1992 začal hostovat v Divadle na Vinohradech, odkud v roce 1998 odešel do soukromého Divadla na Fidlovačce. Pátým rokem uvádí novácký pořad Natoč to! Přednedávnem dokončil natáčení Černých baronů pod vedením režiséra Juraje Herze. Je ženatý, má dva syny.

Herci jsou podle něj jen námezdní krysy. Ale Petra Rychlého to nijak netrápí. Vzal to jako fakt a zamířil k úspěchu, který před ním otevřela ctižádost a důrazný tah na bránu.Ano, jsem ctižádostivý. Asi to k mé profesi patří. Ctižádost nás žene dopředu. Snad se někoho nedotknu, ale myslím si, že každý herec má touhu hrát hlavní role, nesejít z jeviště, být na něm co nejdéle.Samozřejmě i to. Že vás lidi na ulici poznávají, to k úspěchu v herectví prostě patří. A popularita je důležitá zvlášť v dnešní době, kdy jsou poměry v branži docela tvrdé.Přirozeně, že jsem nikdy nikoho neodkrágloval. Anedělám ani žádné podrazy. Věřte, že mám čisté svědomí. Ale jakmile si vytknu cíl, tak ho chci samozřejmě zasáhnout.Jsem. Ale taky proto, že celá moje rodina je zdravá, a to nechci zakřiknout. Ano, dům máme, syny už máme a vlastně zbývá jen zasadit strom. Ale to, co vypadá jako pohádka, má taky druhou stranu. Jo, Rychlému se daří a postavil si dům, ale někdo už třeba nevidí, že ten dům musel postavit za nějaké peníze a že si je musel půjčit, že si musel vzít hypotéku a banka má dost neúprosný splátkový kalendář.Nejen. Souviselo to i se ctižádostí herce a taky s cílem, který jsem před sebe postavil. Přišel jsem z divadla v Mostu a první tři roky jsem byl samozřejmě absolutně pokorný. A šťastný, že můžu vedle Viktora Preisse držet kopí. Koneckonců i tím se člověk učí. Já jsem se učit chtěl a taky jsem se naučil. Stačilo se dívat na ty velké herce a herečky. Ale pak už jsem si připadal jako dostihový kůň stržený před startem. Rád bych vyrazil, ale ani po šesti letech angažmá mi nebylo dopřáno.Tak trochu. Tehdy jsem pracoval na velké scéně, ale co si budeme nalhávat, je to rozpočtová organizace a tam slušné peníze na provoz čtyřčlenné rodiny těžko vyděláte. Proto někteří herci běhají po celé Praze, z rádia na dabingy a pak na plesy. Někdy vlastně děláme všechno - i to, co tak úplně skvěle neovládáme. Jen proto, abychom si přivydělali.Není to zas tak úplně jednoduché. Dělají se čtyři premiéry nebo pět do roka. Z hlediska provozu scény je to dost, ale pro nás jako herce málo. Co já vím, takové představení, to je šest chlapů a dvě baby. Ty to mají u divadla vůbec daleko těžší.Taky, ale všimněte si, že autoři pro ně tolik nenapíšou. Kus, kde hraje sedm chlapů a vedle nich je jen jedna ženská role, to není nic výjimečného. A to je pořád dokola. Dovedete si představit, jakou to v ansámblu může nadělat rotyku?Ono se říká, když ty ženské začnou v souboru mrmlat, nasaď Dům doni Bernardy. Tam hrají samé ženské, Lorca pro ně napsal hned devět rolí.Smrtelně vážně. Chtěl jsem ho dělat už od deseti let a nikdy bych ho neopustil. Ve mně se potkávají dva světy. Dělám zábavný pořad v televizi, jezdím s vlastním programem, dělám show, srandičky, ale na druhé straně je tu i divadlo. A to je hrozně poctivá věc. Dva a půl měsíce opravdu dřete, ale když to vyjde, tak hrajete představení třeba tři roky. Když ne, dávají ho pětkrát a je pryč, ale sáhnete si tam na něco, něco se naučíte.Zastupuje mě umělecká agentura, která plánuje moje akce. Respektují přednostně závazky v divadle a v televizi. Vlastně mi na půl roku vydají takový kalendář, v kterém mám jasně dáno, kde a s čím jsem. Hlídají i to, abych do jednoho města nepřijel dvakrát se stejným programem. Mimochodem, tyhle výjezdy mám opravdu rád. Strašně rád řídím, jezdím sám po republice a potkávám lidi, srovnám je. Prostě sleduju publikum. Je zajímavé porovnávat jeho reakce.Nejsem si jistý, čím to je, že lidi už nemají na nějakou tu zdlouhavost chuť. Všechno chtějí rychle, a když to rychle dostanou, zase od toho utíkají. Skoro nikomu se už nechce přemýšlet o nějaké pointě složitého vtipu.Ano, připouštím. V divadle to nijak detailně zmapované nemám, ale vím, že diváci bývají velmi mile překvapeni. Nicméně zábava mě zviditelnila a bez ní by mi nikdo nenabídl televizní inscenaci nebo film. A když mi bylo pětatřicet, už jsem nechtěl dál čekat.Nevím, neptal jsem se proč. Myslím si, že to představení nebylo tak úspěšné, jak být mělo. Navíc jsme ho uvedli v začátcích divadla. Lidi ještě nebyli zvyklí chodit.Tak to není. Já jsem si o takové věci ani neříkal. Nikdy jsem žádné přehnané režisérské ambice neměl. Jsem ale rád, že jsem si to vyzkoušel. Bylo to poučné.Skvělé a skvělé bylo i obsazení. Když postavili náš velitelský sbor do řady, tak jsem udělal vlevo hleď a vedle mě stál Bolek Polívka, Oldřich Kaiser, Karel Heřmánek, Tomáš Töpfer, Slávek Jandák. Rozklepala se mi kolena.Výborně, doufám. Natáčení skončilo. Seriál se bude stříhat. Jedenáct dílů by se ve vysílání České televize mohlo objevit začátkem příštího roku.Jsem rád, že jsem se s těmi lidmi seznámil, že o sobě víme. Není vyloučeno, že to nějak zúročím. Víte, my herci jsme vlastně takové námezdní krysy. Čekáme na práci. Musíme. My ji nerozdáváme. Dobrým výkonem si říkáme o další zakázku.Ale tak to přece chodí. Divadlo, film prostě mají takový řád. Teď se mi o tom mluví dobře, protože já, jak se říká, jsem nažranej. Já jsem si pěkné role zahrál a věřím, že ještě zahraju.