Chodci, kteří by rychlost nedodrželi, by mohli dostat pokutu deset liber, uvedli autoři návrhu.

Mluvčí skupiny podnikatelů Rhona Harrisonová vysvětlila, že realizace projektu by snížila agresívní chování spojené s přeplněnými chodníky na Oxford Street. Také by to umožnilo zaměstnancům se dostávat rychleji do práce.

Podle mluvčí prochází ročně touto ulicí přes devět milionů turistů. Ti se zde střetávají s asi 60 tisíci lidmi, kteří ve čtvrti pracují.