Rýbrcoul, market a zánik slova kýč

Pořád je to lepší, než kdyby tu postavili další McDonald's. Teoreticky se sem dá přijít i pěšky (od stanice metra Luka nebo Stodůlky), ale prakticky přichází v úvahu jen doprava autem. Je to z ruky, okolí je nehostinné. Na parkovišti jsou i místa vyhrazená "pro nastávající maminky". Na ploše před Krakonošovo zahrádkou prší na stoly a lavice (okolo nich je dřevěný "selský" plot, co se prodává už takhle stlučený v Bauhausu a v OBI), na houpačku a pérovací koníky. V neděli po poledni sem míří rodinky s dětičkami na oběd. Orientační bod je sousední hangár velkoobchodu Makro, asi pětkrát větší než Delvita. Nejbližší v zemi rostlý strom stojí od "zahrádky" sto metrů vzdušnou čarou, za rušnou křižovatkou. Cesty jsou tu čistě vydlážděny a zabetonovány nákupní vozíky přece nebudou klopýtat přes bludné kořeny. Kdo se odváží a poprvé vstoupí do Krakonošova a rozhlédne se, ustrne v němém úžasu. Octl se v imitaci krkonošské chaloupky, ba uprostřed horských luk a strání, namalovaných podle večerníčku o zlém Trautenberkovi. V chaloupce je příjemné šero, poctivé stoly a lavice (opět verze "OBI"), modré záclonky na "oknech", za okny namalovaná příroda. Hrníčky na poličce a na futru nápis: Přijďte pobejt. Druhá místnost, ze které se rovnou vychází do samoobsluhy, je divočejší: celou zeď pokrývá precizně provedené krkonošské panoráma, přičemž nahoře obloha přechází na strop, dole potůček prýští do akvária, na kterém plave kachna s kačátky. Síla! Na zemi pak leží kameny a polínka, panoráma jak od Marolda dostává třetí rozměr. Milan Knížák by měl radost. Sem tedy míří host, který si předtím u pultu vyzvedl tác, vybral na bufetové lince jídlo a pití a zaplatil. Do toho mu hraje rádio, jednou mírné, jindy intenzivní: "Kdo maže, ten jede, kdo lepí, ten jede levněji," vnucuje se reklama. Ale tohle má být recenze hospody, ne předmluva k úvaze "Rozvolnění estetických kritérií v procesu obstarávání potřeb". A proto je nutné zdůraznit, že jídlo je v Krakonošovo zahrádce příjemným překvapením. A to jak pokud jde o nabídku (většinou "krkonošské" originály nebo odvozeniny), tak co se týká chutě a porcí. Všechno stojí nad standardem "českého bufetu". Například: bramboráčky s uzeninou a sýrem, Krakonošovo knedle s cibulkou, špekaté knedle, řízek s bramborovým salátem, ovocné knedle (pro děti), kuba (pro chudé a dietáře), uzené s křenem a hořčicí, klobása Hanči Hrbatý, lívanečky. Personál je "bufetově" nezúčastněný, utahaný, prostě vás vyslechne a pak vám to nandá na talíř, eventuálně spočítá. No tak to prostě chodí. Prázdné tácy si podle pokynu má každý sám vrátit na vozík - ale když přitom zahlédne pomocnou sílu, jak u stolku v kuchyňce luští křížovku, říká si, jestli by ten úklid nešel zařídit i jinak. Třetinka piva za 15 korun je docela dost, ale budiž. Velké půllitry nemají. Zkuste kávu cappuccino, po tučném obědě bodne. Až budete hledat záchod, tak je v dětském koutku v samoobsluze. Tak jako v lese, i v zahrádce platí zákaz kouření. Tak to je tedy postmoderní bufet. Žijme lépe, žijme levněji!Jeremiášova ul., Praha 5. Otevřeno po-ne 9-20 hod.Devět stolků k sezení, dva za výlohou k stání.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení personál neví.