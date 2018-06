Rybová: Mám mateřské prázdniny

* Teď vás zaměstnává rodičovství, přesto se snažíte být věrná herecké profesi. Jde to?

Dost dobře ne. Herectví se mě začne zase týkat až od ledna příštího roku. Musela jsem některé nabídky odmítnout, asi se ještě nějakou dobu budu věnovat dětem. V tuto chvíli nemám ani letní ani divadelní prázdniny, jsou to spíš mateřské prázdniny.

* Jak těžké to má v herecké branži "žena se závazky"?

To je složité. Nevím, kam se všechno bude ubírat - většina divadelních inscenací, v kterých jsem hrála, končí. Něco jsem ještě stihla natočit, ale nic nového v divadle jsem zatím nazkoušet nemohla. Právě teď se mi zdá, že můj pracovní život skončil. Ale to je přirozené, tím si asi projde každá holka, která má děti. Od svých třinácti let jsem měla pracovní období a teď mám takové "dětské období".

* Mateřství má i krásné stránky...

Já jsem šťastná, uspokojuje mě to. Ale je příjemné občas něco dělat pro rozptýlení. Když byly Róze tři měsíce, natáčela jsem poměrně těžkou inscenaci a to mě vytrhlo z domácího kolotoče. Je dobré to střídat. Tak to v životě mívám: Buď mám skvělou práci a soukromí nestojí za nic, nebo mám skvělé soukromí, ale práce nestojí za nic. Málokdy jsou poměry ideální.

* Co jste naposledy natáčela?

Byla to televizní inscenace Nekonečná neděle režisérky Lucie Bělohradské. Měla by se vysílat na podzim v televizi.

* U nás se točí více než patnáct filmů do roka. Není podle vás takové množství na úkor kvality?

V poslední době to moc nesleduji. Pro mě za mě by se spousta filmů točit nemusela. Když nejsou peníze, tak bohužel nejsou na ty lepší projekty. Na komerční se seženou a na nekomerční nezbude nic. Ale pořád je lepší varianta, že se natočí víc filmů a některé z nich jsou dobré, než když se jich natočí pět, ale dobrý je jen jeden.

* Nedávno jste hrála v česko-americkém filmu Most, který byl nominován na Oscara v kategorii krátkých filmů. Viděla ho jen hrstka lidí. Jaká bude jeho budoucnost, nechystá se do kin?

Díky Oscarům se dostal do povědomí. Byla jsem na premiéře, ale nevím, co se potom s filmem dělo, jestli našel nějakého distributora nebo ne. Problém je, že jde o krátkometrážní film. Ideální by bylo najít ještě další dva takové a spojit je dohromady, aby se délkou vyrovnaly celovečernímu filmu a mohly se promítat společně v kinech. Uvádět ho před jiným filmem by nebylo dobré, na to je zase příliš dlouhý.

* I když představujete hlavní ženskou hrdinku, proč jste vzala roli v tak malém projektu?

Z počátku jsem se bála. Ve scénáři byly charakteristiky jako smutný muž, otec, matka dvou dětí, krásná dívka, problémová dívka a podobně. A já jsem si říkala - ach jo, krásná dívka, už zase. Nakonec jsem byla problémová dívka a to mě potěšilo. Hlavně jsem nemusela vstávat o hodinu dřív a trávit ji v maskérně. (smích)

* A co další zahraniční film s názvem Swimming-pool?

Jednoduše to byla finanční záležitost. Příšerný německý horor, který si na nic jiného nehraje, takže mě ani nijak neuráží. Pořád jsem se styděla a nemohla v tom najít nic pozitivního. Pamatuji se, že Aňa Geislerová říkala, že je skvělé, že otvírá film, protože tam na začátku běží a hned ji zabijou. Obdivovala jsem, že vidí i nějaké klady. Byla to prostě práce. Člověk si moc vybírat nemůže, a když je to zahraniční film, je v rozhodování svobodnější, protože si myslí, že to sem nikdy nedorazí. Bohužel dorazilo.

* Byla jste volit do Evropského parlamentu?

Nebyla, protože mě politika dost štve. Později, když jsem viděla výsledky, mě to hodně mrzelo. Druzí komunisti, to je zoufalství. Nevím, jestli by někteří lidé neměli sedět jinde - ve vězení. Popularita je mocná. Stačí, že je člověk známý a už je jedno, co je zač. Poslední dobou mi politická scéna připadá hrozně upatlaná a nemám co si z ní vybrat. V posledních volbách jsem volila zelené. Teď jsem si řekla, že nestojí za to tam chodit, a zelení se do Evropského parlamentu těsně nedostali. Kdyby šlo k volbám víc lidí s podobným názorem, třeba by se tam dostali, a alespoň by to k něčemu bylo.

* Účast ve volbách naznačuje, že lidi v Česku zajímá politika čím dál méně.

Češi jsou celkově apatičtí. Dokáže je vyburcovat snad jen fotbal. Je to smutné, na druhou stranu však mají oprávněné důvody. Spoustu lidí to otrávilo, protože nemají nikoho, za kým by mohli opravdu stát a komu by věřili. Doba je vážně složitá.

* A vstup do unie jste přivítala?

Úplný přítel vstupu nejsem. Nesnáším, co se kolem toho děje, všechny ty slogany. Nic horšího než pořad Večer pro Evropskou Unii s přezpívaným Bedřichem Smetanou jsem snad neviděla. Vypadá to, jako bychom dosud nebyli v Evropě. Také nemám ráda dopady globalizace. Kdybych měla pocit, že se Evropa spojuje kulturně, že to má jiný důvod než ekonomický a politický, tak by mi to bylo milejší. Bojím se, že z naší země budou sklady, protože to bude pro jiné výhodné. Unie je dobrá v rámci otevřenosti, ale byla bych raději, kdyby to přišlo z jiných důvodů, než jsou ty ekonomické.

* Když jsme u ekonomických důvodů - někteří lidé odkládají dítě právě z nedostatku financí nebo kvůli kariéře.

S kariérou se mi to moc nelíbí. Ale když v člověku společnost vypěstuje, že je pro něj kariéra důležitější, byl by asi nešťastný, kdyby to bylo jinak. S penězi je to sporné. Spousta lidí se na ně vymlouvá, na druhou stranu teď vím, že je to opravdu drahé. Myslím, že střední třída, což se týká i mě, nemá o čem mluvit. Horší je, když nemáte na jídlo. Porodnosti se u nás moc nepomáhá, a to nejen ekonomicky. Když čte člověk v novinách o tom, kolik stojí dítě na rok, má pocit, že si pořizuje drahé auto.

* Vy máte možnost rodinnému rozpočtu přilepšit například návštěvou v nejrůznějších televizních pořadech. Jak tuhle příležitost využíváte?

Snažím se ji nevyužívat, i když je to někdy těžké. Říkám si, jestli mám vlastně právo na tomhle trvat, ale zatím máme pořád co jíst.

* A reklama na přírodu, která regeneruje?

To je v pohodě. S Dobrou vodou jsem zadobře. Člověk za to nemá závratné peníze, ale je to rychlé. To už bych nemohla dělat vůbec nic.

