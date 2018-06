Rybová: Často chci demonstrovat

Na první pohled křehká a plachá herečka Linda Rybová, známá jako vodníkova milá z Kytice nebo Hanička z Tmavomodrého světa.

"Mateřství si užívám, jen mě děsí ta rychlost, z miminek jsou strašně rychle děti," říká devětadvacetiletá herečka. Ač bylo teplo, vlasy měla zahalené do šátku. "Když mi není úplně dobře, tak se balím do věcí, které jsou mi příjemné. Oblékám se podle nálady."

* Takže dnes jste smutná, nebo veselá?

Dobrý, mám na sobě všechno, co je mi příjemný, abych přežila dnešní den. A tenhle šátek mi půjčila babička Emilka, kterou miluju. Dostala ho od dědy, nosila ho celý život. Já si ji v něm pamatuju. Mám ráda starý věci, který mají svou historii. Mám třeba spodní prádlo po prababičce.

* Chystáte se natáčet seriál, hrajete v Divadle Ungelt. Po nocích zkoušíte na Pražském hradě Večer tříkrálový, kde hrajete Olivii. Nenaložila jste si toho nějak moc?

Asi jo.

* Kdy se učíte role?

Po nocích. Přes den mám děti, v půl devátý usínají. Do toho ještě musím uklízet, uvařit. Je to hukot. Za deset dnů je premiéra a posledních pět stránek textu ještě neumím. Teď si prožiju pekelných pět měsíců a pak budu s dětma víc.

* Bylo těžké se vracet po mateřské do divadla?

Je to těžký. I proto to spousta holek odkládá, protože se bojí, že přijdou o práci. Moc jsem to neřešila, ale překvapilo mě chování některých lidí, někdy to bylo necitlivý, ale nechci se o tom bavit. Bála jsem se, že už se vůbec nevrátím, že budu mít strach postavit se na jeviště.

* Už se díváte do diváků?

To asi nepůjde nikdy.

* Ani když je v hledišti váš manžel, také herec?

Ne, tak to vůbec. Před ním se stydím.

* Jsou dcerky pohodové?

Jsou úžasný. Každá je úplně jiná. Rozára je spavá a zasněná, Josefína je chytrá, rychlá a zvědavá. Obě jsou dost veselý.



* Zastáváte liberální výchovu dětí, nebo jste přísná?

Radši nad tím nepřemýšlím, přirozeně je vychovávám, ne plánovitě. Naši mě vychovávali poměrně svobodomyslně, do ničeho mě nenutili. Ale vše má své hranice. Někdy jsou děti prostě nevychovaný, to bych nechtěla. Když mladý lidi nepustí starý lidi sednout, to mě rozčiluje.

* Řekla jste si někdy při výchovných metodách svých rodičů: Tohle svým dětem dělat nebudu?

Takový ty pohlavky do hlavy. To jim někdy uteklo. I když děti vás někdy dokážou pořádně vytočit. A někdy byli až příliš tolerantní, nechali mi víc svobody, byli spíš jako kamarádi. Ale to jsou jen takový mouchy.

* Co až za vámi přijde Rozárka v patnácti letech s jointem?

Mám z toho docela hrůzu. Proto jsem se docela bála mít holky. Vím, v jakých situacích jsem se ocitala já ve čtrnácti letech.

* V jakých?

Normálka, nechodila jsem do školy. Zkoušela jsem různý věci i drogy. Bylo to nebezpečný, a to jsem nebyla žádnej extremista. Bojím se, že na ně budu v otázce drog přísná. Mám možná štěstí, že to znám, takže jim budu radit z vlastní zkušenosti. I když to jenom zkusej, může to skončit strašlivě a není z toho návratu.

* Dala byste si s ní toho jointa?

Já bych jointa nemohla, mě by bylo hodně zle. Joint není to velké nebezpečí. Kdyby si jednou za měsíc zahulila trávu, tak to je v klidu. Cokoli víc by bylo úplně špatné.

* Legalizovala byste měkké drogy?

Je to sporný. Já bych je nelegalizovala, ale nejsem úplně proti.

* Tomu moc nerozumím.

Nepřijde mi to úplně fér vůči alkoholu a kouření. Alkáč je úplně stejnej nebo podobnej. Není to zakázané, protože stát z toho má dost peněz. Proto mě kdysi tak rozčilil ten drogový zákon, kde se psalo o množství víc než malým. Šla jsem tenkrát proti tomu demonstrovat.

* Je ve vás pořád tohle revolucionářství?

Jo. Až děti trochu vyrostou, tak se to zase vrátí naplno. Teď je hlídám, aby se jim nic nestalo. Odmala jsem taková revolucionářka. Když stíhám vnímat zprávy v televizi, tak mám chuť demonstrovat poměrně často.

* Kdy třeba?

Rozčilovalo mě třeba to, co se dělo s vládou. Zákony proti přirozenosti. Je toho hodně. To byste se mě musel konkrétně zeptat.

* Co třeba Grossův byt?

No jasně. Tady na někoho může spadnout bahno světa a dělá, že se nic neděje. Řada politiků už měla dávno odejít. Myslím, že kdyby někoho obvinili z vraždy, tak ten člověk tam stejně zůstane a bude se ohánět imunitou.

* Štve vás to, že tady je většina apatická?

Nechci soudit jiné lidi. Kvůli hokeji jde tři sta tisíc lidí do ulic, to je smutné. Jsou mnohem důležitější věci, a ty lidi tam nejdou. Teda nic proti hokeji.

* Lákala by vás aktivní politika?

Nikdy. Myslím, že to vyžaduje nějaké zvláštní povahové rysy. A pak, kde je moc, tam ďábel stojí vždycky hodně blízko.

* Ale volíte nějakou stranu?

To jo.

* Do té byste nešla?

Ne, volím to nejmenší zlo.

* Nedávno jste se stala tváří jedné módní značky. S tím nemáte problém?

Nemám moc ráda reklamy, ale to je exkluzivní záležitost. Nenutí mě v tom chodit, nemusím novinářům říkat, jak je to skvělá firma. Jen tomu každý čtvrt rok věnuju jeden den při focení. Přede mnou to dělala Aňa Geislerová, takže jsem v dobrý společnosti. (smích)

* Ten honorář za jeden den focení je možná totéž, co vyděláte na divadle za půl roku...

Ten honorář je mnohem vyšší. Ale takhle se to nedá poměřovat. Divadlo je práce, která mě baví. Tohle je komerční ocenění mé práce. To jsou peníze, se kterýma vůbec nepočítáte, zlaté střípky...

* A co reklama na minerální vodu?

To je trochu jako dabing, to nedělám ani svým jménem. A jsou věci, který mi vnitřně nevaděj. Kdyby to měl být prací prášek, tak je to něco jinýho.

* V té reklamě říkáte větu: "Příroda regeneruje." Zdá se vám někdy o ní?

Když se díváme na večerníček a pak je tam tahle reklama, tak Róza už ví, že to je máma. Říká: Máma mluví. Přijde mi to vtipný, jak je to naivně říkané.

* Jste taková naivní i v životě?

Slyšíte, že nemluvím jako v reklamě, ale nějaký druh vílí, pohádkový osoby ve mně asi je.

* Je to nevýhoda v uměleckém světě, kde občas potřebujete lokty a ramena?

Asi jo, ale já se tím nezabývám.

* Zahrála jste si ve dvou velkých českých filmech, od té doby je pauza. Proč?

Jsou tu tak dva filmy za rok, ve kterých bych chtěla hrát. A většinou v nich hraje Aňa. (smích) Ale to je v pohodě. Jsme kamarádky. Televizní inscenace, ty jsou dobrý taky tak dvě za rok. Se seriálama je to ještě horší. Divadla, to je tak deset procent dobrýho. Tuhle jsem se dívala do Kulturního přehledu a úplně mě vyděsilo, co se dělá za divadla. Člověk nemůže jen čekat na ryze dobrý věci.

* Takže občas vezmete i to, co není perfektní.

To se stává, ale nebudu konkrétní.

* Šla byste do muzikálu?

Ne. To je mi z duše odporný. Muzikál a celá ta partička okolo.

* Máte podobný vztah i k televizním soutěžím?

Taky, taky.

* Nedávno proti sobě šla finále dvou velkých soutěží: SuperStar na Nově a Největší Čech na ČT. Kterou z nich jste sledovala?

ČT a Nova, smazal se tam nějak rozdíl. V SuperStar vyhráli aspoň ti nejlepší lidi. Nejen že nejlíp zpívají, ale jsou to taky osobnosti, jsou to muzikanti, ne modely nebo muzikáloví tanečníci. Vlasta je Rom a vyhrál. Mě to moc mile překvapilo, protože mám o Češích nevalné mínění.

* A Největší Čech?

Otravovaly mě ty agresivní šoty.

* Myslíte, že ta soutěž měla smysl?

Jestli to lidi donutilo přemýšlet o historii, tak je to dobrý. Obávám se, že to mělo zvýšit sledovanost České televize.

* Patříte do party mladých a úspěšných hereček: Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová, Klára Issová. Jste kamarádky?

Jo. S Klárou jsme byly v Sýrii. Aňa za náma občas přijede s malým Brunem a máme takovou dětskou party. (smích) Když nám bylo 15 let, tak u nás jednou spala. Běhaly jsme spolu v nočních košilích po Podolí.

* Kdy vezmete poprvé do divadla dcerky?

Já bych chtěla brzy. Oblíknu je a půjdeme do divadla na Davida. To je můj sen. Seděly by v první řadě a měly by punčocháčky a lakovky.

* Co až budou po hercích plivat verzatilkou jako kdysi vy?

To bude dobře. (smích)