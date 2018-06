Zpěvák Foret se staví Vágnerovi do cesty, podívejte se na jeho úlovky

Michael Foret se do Norska podíval díky tatínkovi, kterému k jeho nedávným padesátinám věnoval právě dobrodružnou cestu za rybařením. Pan Foret starší se tomuto koníčku věnuje celý život a výprava na sever Evropy byl dárek, kterým si zároveň splnil i jeden ze svých snů.

Michael Foret poměřuje úlovky s otcem, kterému cestu do Norska věnoval k padesátinám

"Byla to nádherná dovolená, takový konec světa, kde si člověk dokonale vyčistí hlavu. Musím se pochlubit, že i když je rybaření můj okrajový koníček, na který není bohužel moc času, úlovky byly celkem slušné. Kromě čtyř makrel, které jsem chytil naráz, stojí za zmínku i treska měřící 97 centimetrů. Byl to můj největší životní úlovek," řekl iDNES.cz zpěvák, který za dva týdny oslaví pětadvacáté narozeniny.

Přestože výlet za rybařením byl čistě pánskou jízdou, zkrátka nepřišla ani Michaelova přítelkyně Eliška. Společné soužití testovali v Egyptě, odkud se vrátili bez jakýkoliv partnerských šrámů. Ba naopak. Zjistili, že jim to docela klape.

"Měli jsme teď možnost být spolu víc a myslím, že nás to ještě víc posílilo. Společné dovolené jsou v tomto směru dobrou zkouškou," říká Eliška. Na dotaz, zda se přeci jen nedostavily i první hádky, nejdřív oba mlčí. Pak se zpěvák rozmluví. "Ano, jednu jsme měli, ale nebylo to nic zásadního. Já jsem od přírody impulsivní člověk, nemám moc rád klidovou hladinu, a pokud přijde hádka, prospěje vztahu a to je dobře," tvrdí.

Partneři nyní budou mít nový společný koníček, totiž studium na vysoké škole. Oba se přihlásili na stejnou, avšak každý na jiný obor. Souběžně se školou budou oba dál pracovat.

Michael Foret s přítelkyní Eliškou

V případě Michaela Foreta je řeč o třetí sezoně muzikálu Děti ráje, s nímž od října vycestují i do Bratislavy. Zpěvákovy letní aktivity pak budou mít dozvuky začátkem příštího roku, kdy se znovu představí jako herec, tentokrát ve filmu Probudím se včera. V komedii Miloslava Šmídmajera budou jeho kolegy Jiří Mládek či Filip Blažek.