Rybář Vágner beseduje s dětmi o přírodě, vlastní raději neplánuje

"Já půjdu do rodičovství, až ta chvíle přijde. Nemá cenu se upínat k plánům, protože někdy to nemusí vyjít," řekl Vágner, který je s přítelkyní Janou už déle než tři roky a loni v listopadu v show Drzá Diana řekl, že by si přál syna (více čtěte zde).

Děti jsou podle něj naše jediná naděje. Nerad slýchá, že děti příroda nezajímá, že mají raději počítače. "To chyba dospělých, ne těch dětí," říká. "Já jsem poznal, že to není vůbec pravda. Děti mají obrovský zájem o přírodu, jenomže když ti rodiče přijdou z práce domů, úplně vyřízení, tak je nevezmou už ven a dají jim do ruky iPad, ať se zabaví," dodal.

Vágner vysvětluje dětem, jak žijí lidé mimo naši civilizaci a velmi ho znepokojuje, jak přírodu ničíme. "Když jsem šest týdnů v pralese, kde skutečně ještě dnes lidé běhají nazí a loví oštěpy, foukačkami a luky a mají úplně jiný pohled na svět, tak když přijedu zpět do civilizace a setkám se s lidmi, kteří jim toto právo chtějí upírat, je to šílený pocit," říká Vágner.

"Snažíme se je měnit, říkat, že musejí chodit oblečeni, věřit v boha, dělat to a to a mít dokument, kterým se prokáží. Do posledních destinací, kde lidé žijí v souznění s přírodou a mají své božstvo, tak tam přijedou misionáři s plazmovou televizí zapojenou na autobaterku a pustí jim ukřižování Krista, což oni vnímají, jako kdyby k nám přiletělo ufo, následně je násilím chtějí obléknout, řeknou jim, jak žít, a během pár dní tak zničí celou jejich civilizaci."

Jakub s kmenem Kombaj při stavbě domu

Podle Vágnera se to misionářům daří hlavně ovlivňováním mladých, protože starší lidi už se tak snadno předělat nedají. A proto také on beseduje hlavně s dětmi a snaží se je dostat k přírodě. "Když dítě pozná jiný svět za oknem, tak ho to baví," věří známý rybář, který je přesvědčen, že jeho posláním je přírodu chránit a nejvíc ze všech ekologických katastrof ho trápí odlesňování amazonského deštného pralesa. "To mě trápí nejvíc, protože tam vzniká nejen to, co dýcháme, pijeme a z velké části i jíme, ale také léčiva," říká Vágner.