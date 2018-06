Ryanová adoptovala čínskou holčičku

Herečka nyní pobývá na americké ambasádě v Pekingu, kde zařizuje všechny formality. "V pátek už by mohla mít svoji dcerku doma,“ prozradil magazínu OK! blízký známý slavné herečky.

Konzulát vyřeší vše potřebné k adopci a zajistí nové dceři Ryanové víza a bezpečnostní číslo sociálního pojištění. "Jakmile bude všechno vyřízeno, vrací se okamžitě zpátky do Spojených států. Ryan neplánuje, že by se zatím nějak blíže seznamovala s místem, odkud sirotek pochází," uvádí OK!.

Hvězdu známou z filmu Láska přes internet od adopce neodradil ani fakt, že je v současné době bez partnera. Po vzoru Angeliny Jolie, která jako svobodná matka adoptovala dokonce dvě děti, se chce postarat o pokud možno co nejvíce potřebných dětí.

Mateřská role ji už nemůže příliš překvapit. Má už totiž třináctiletého syna se svým bývalým manželem, hercem Dennisem Quaidem.