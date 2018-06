Ryan Reynolds se dal dohromady s bývalou přítelkyní Leonarda DiCapria

"Jsou novým párem. Jsou spolu moc šťastní," potvrdil jejich vztah zdroj magazínu People.

Herci se poznali při natáčení snímku Green Lantern, který měl premiéru v českých kinech 18. srpna.

V neděli Reynolds oslavil pětatřicáté narozeniny. Oslava proběhla jen ve dvou. Blake Lively s ním trávila celý víkend v jeho karavanu v Bostonu, kde herec natáčí akční film R.I.P.D.

Do jeho karavanu se Lively nastěhovala i se svým psem, a když herec natáčí, tráví čas procházkami v parku.

Blake Lively v karavanu Ryana Reynoldse v Bostonu

Ještě před příjezdem do Bostonu stihl herec uspořádat oslavu narozenin v New Yorku. Ve čtvrtek pozval do klubu na Manhattanu Sandru Bullockovou a další přátele. Sám přišel s Blake a spolu také v noci ruku v ruce odešli. "Rozhodně byli spolu. Sandra odešla s ostatními a oni zůstali sami," řekl zdroj deníku New York Post.