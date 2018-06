Reynolds pojmenoval dceru James a nechce, aby byla herečka

Ryan Reynolds prozradil jméno své dcery v televizní show, kde vysvětlil, že ho nechtěl křičet do médií. „Je to James, všichni to vědí. Nechtěl jsem být první, kdo to vykřičí do médií, protože jak všichni víme, z malých holčiček se stávají teenagerky a ty občas procházejí archivy a bylo by to: Proč jsi to udělal?“ vysvětlil Reynolds.

V The Today show se taky nechal slyšet, že chce pro dceru normální zaměstnání a normální život. Rozhodně si nepřeje, aby se stala herečkou.

„Mám strach, aby se nechtěla pustit do showbyznysu. Nejraději bych jí do ouška šeptal, ať si hledá normální práci,“ řekl Reynolds.

Klidně by ji nechal dělat třeba stevardku nebo baristku, ale obává se, že dívky touží být hlavně roztleskávačky. „Nechci, aby moje dcera byla roztleskávačka u Dallas Cowboys, i když si umím představit, jak skvělý je to život,“ řekl.

Dceři je ale jen pár měsíců, takže zatím žádné podobné touhy nemá. „Zatím tam není problém, který by nespravilo prso,“ řekl.

V herecké rodině starost o miminko dobře zvládají. „Nikdy se nekřížíme, nepracujeme ve stejnou dobu. Taky si musíte zajistit čas, abychom byli všichni spolu. Znamená to něco obětovat, ale to jsou jen maličkosti,“ říká Reynolds.