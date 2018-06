Nejvíce sexy tatínkem je kanadský herec Ryan Reynolds

Titul předal herci moderátor Jimmy Fallon v úterý večer v přímém přenosu svého pořadu. „Co? Chci říct, vědecky vzato, co je víc sexy, než když se muž rozmnožuje, produkuje děti a vypadá z toho překvapeně,“ vtipkoval Reynolds při pohledu na titulní stránku magazínu.

Otcovství však není jen sexy. Herec nedávno prozradil, že první rok po porodu dcery trpěl halucinacemi kvůli spánkové deprivaci.

„Během prvních šesti měsíců je úžasné, že najdete způsob, jak fungovat pořád dál. Chcete si užít halucinace? Pořiďte si děti a uvidíte. Je to jako být měsíc v kuse vzhůru. Nastávají pak chvíle, kdy si říkáte: Opravdu jsem jel do práce na jednorožci? Jsem si jistý, že ne, ale nevím. A hrabal mi dnes ráno Willie Nelson na varlata? To asi nebyl on, ale musím zkontrolovat seznam měst na jeho turné, abych se ujistil,“ vyprávěl herec v rozhovoru pro magazín Men’s Health.

Ryan Reynolds se s modelkou a herečkou Blake Lively oženil v roce 2012 po necelém roce vztahu. Dcera James se jim narodila v roce 2014.