Reynolds o manželce: Po prvním sexu jsem věděl, že je Blake ta pravá

Málokterý muž by přiznal, že měl o své budoucnosti s partnerkou jasno po prvním sexu. Reynolds ale říká, že nechce lhát a přiznává, že u něj to tak bylo. „Mohl bych říct, že jsem to věděl hned od prvního okamžiku, kdy jsem ji spatřil. Ale ne,“ sdělil herec v rozhovoru pro GQ magazine.

„Vždycky jsem si představoval, jestli se něco takového vůbec může stát. A ano, stalo se to. Každá pitomá rádoby vtipná karta v obchodě, kterou kupujete lidem pro pobavení, měla pravdu,“ pokračoval Reynolds.



„Když jsme spolu ten večer tančili, uvědomil jsem si zhruba v půlce tance, že jsem asi překročil čáru. A pak jsem ji doprovodil domů. A asi víte, co se stalo pak. Nemusím to vysvětlovat. Zkrátka jsem si to uvědomil po prvním sexu,“ smál se herec.



S Blake byli dlouhou dobu velmi blízkými přáteli a říkali si všechno. Postupem času to mezi nimi začalo jiskřit. „Byli jsme oba dva svobodní a někoho jsme hledali a pak nám prostě došlo, že se navzájem velmi přitahujeme a rozumíme si,“ doplnil.

Na první rande spolu šli do restaurace v New Yorku, kam chodí pravidelně a naposledy v ní oslavili i své výročí. „Jsme sentimentální, ta restaurace je pro nás speciálním místem,“ dodal.

Ryan Reynolds si vzal Blake Lively za manželku v roce 2012 v Jižní Karolíně. Dnes už spolu mají dvě dcery. Reynolds byl už předtím jednou ženatý s herečkou Scarlett Johanssonovou.