Reynolds a Lively chrání dítě před médii, neprozradili ani jméno

Holčička se Ryanu Reynoldsovi a jeho ženě narodila na konci loňského roku. Její jméno se stalo předmětem spekulací. Herec popřel zprávu o tom, že se jmenuje Violet. „Je to moc pěkné jméno, ale tak se jmenuje dcera Bena Afflecka a my nikdy nekrademe jména jiných celebrit, takže jsme ji pojmenovali Shiloh,“ žertoval Reynolds v show Davida Lettermana.

Nepotvrdil ani informaci, že se jeho dcera jmenuje James. Holčičku úzkostlivě chrání před objektivy fotografů. Na letišti v New Yorku nesla Blake Lively dvouměsíční dceru pod dekou.

Všechny tajnosti mají ale zřejmě i materiální důvod. Herci prý nafotili snímky s miminkem pro časopis Allure, jemuž prodali exkluzivitu.

Ryan Reynolds si Blake Lively vzal v září 2012. Bylo to téměř dva roky poté, co se rozešel s první manželkou Scarlett Johanssonovou. Jedním z důvodů rozchodu prý bylo to, že Scarlett odmítala mít děti. Paradoxně měla pak dítě dřív než Reynolds. Dceru Rose Dorothy porodila už loni v září. Otcem je bývalý francouzský novinář Romain Dauriac, kterého si vzala necelý měsíc po porodu.