Ruzyně měla konkurenta - letiště Vítkov

Organizátorům zkomplikovalo plány mimořádně teplé počasí. Ve třiatřicetistupňovém horku se totiž do kopce chtělo šlapat jen těm nejstatečnějším. Zatímco dopoledne přicházely hlavně školy, odpoledne to byli spíš jednotlivci s rodiči. „Lidí mohlo přijít víc, ale nejsem tak nespokojen, řekl jeden z organizátorů, ředitel Divadelní agentury ECHO Václav Kotek.



"Nechtěli jsme tvořit zábavu, jaká se tuctově vyrábí v agenturách. Upřednostnili jsme metafory, které divák třeba hned ani nepochopí, ale všimne si, že je to něco odlišného,"vysvětlil režisér leteckého dne Jan Kratochvíl.



"Chtěli jsme dětem ukázat, že k realitě existuje spousta variant, ne jen ta jediná. Když se toto naučí, vytvoří si únikové zóny, a to je důležité, dodal Kratochvíl.



Během celého „letu děti kreslily křídami na silnici, soutěžily v nafukování balonků, vyráběly z papíru čepice, házely leteckými modely, mohly se naučit žonglovat nebo šermovat a taky si vyzkoušet řízení akrobatických draků.



O pohádky se postarala divadla Studna, Buchty a Loutky, ELF a Trakař. Těsně před přistáním zazněla hudba skupiny V.I.P.



Pražské kopce v úterý ožily v rámci projektu Pražské kopce - Deštník, která si klade za cíl přivést opět k životu dění na pražských kopcích. Organizátoři chtějí oživit i další pražské vrchy Petřín a Vyšehrad.



Po Vítkově je na řadě 31. června Vyšehrad, kde proběhne akce Hrobové se otvírají, věnovaná keltské kultuře a vzpomínce na ty, kdo jsou pochováni na Slavíně.



Poslední událostí, v rámci projektu, bude 28. října Akademie a uskuteční se opět na Vítkově.



Poprvé se zalidnily všechny tři kopce najednou na Čarodějnice, kterých se zúčastnilo až přes dva tisíce lidí.

Komu sa podařilo namalovat dům se zavřenýma očima, vyhrál. Jde to sice těžko, ale mnoho dětí se žonglovat skutečně naučilo, 20. 6. 2000 Děti pak mohly oslňovat spolužáky tím, co se na Vítkově naučily, 20.6. 2000 Organizátoři (zprava: Jan Kratochvíl, Václav Kotek, Jiří Langer), po dobře vykonané práci, právě zasadili baobab, 20. 6. 2000 Děti si mohly vybrat výtvarnou činnost, jaká se jim zalíbila, 20. 6. 2000 Nejen děti s oblibou malují po chodnících, 20. 6. 2000 Teď se už skutečně jenom stačí dobře odrazit a holčička určitě vzlétne, 20. 6. 2000 Soutěž v rychlonafukování balonků, 20. 6. 2000 Těžko mohlo něco šokovat víc než návrat Malého prince na Zem, 20. 6. 2000