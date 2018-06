Růžičková: Tu bestii rakovinu zničím!

15:32 , aktualizováno 15:32

Herečka Helena Růžičková, která vždy uměla rozdávat radost, přišla odpovídat na dotazy čtenářů iDNES přímo z plzeňské onkologie, kde se už delší čas léčí. Se zákeřnou chorobou zápasí velmi statečně a všem návštěvníkům on-line rozhovoru vzkázala: "Věřte, že s každou nemocí se dá něco dělat. Před slovem rakovina se každý podělá, ale to je to nejhorší, co můžete udělat."