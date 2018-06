Růžičková pozdravuje z nemocnice

"O tom, že mám rakovinu, už vím pěkně dlouho a s touhle nemocí se člověk prostě musí naučit žít."

Helena Růžičková se to naučila a bere všechno, co tahle nemoc přináší.

"Nebojím se, ostatně proč bych se měla bát? Rakovina není žádný vetřelec, žádné strašidlo. Je to prostě nemoc jako každá jiná. Vyhlásila jsem jí boj, rozhodla jsem se, že se z ní nezblázním, a tak to prostě je."

Nebojí se ani omylem. "Na fotografii, která byla v novinách použitá, opravdu pláču, ale ne sama nad sebou. Dojalo mě vystoupení dětí z dětského domova v Plané u Tachova, které mi přišly zazpívat na křest třetího dílu mé knížky Deník mezi životem a smrtí. Takže té fotce už je pár týdnů."



Jak na tom tedy je? "Jsem opravdu v nemocnici v Plzni, ostatně v nemocnici čas od času bývám, protože musím být pod stálou kontrolou. Už si tady připadám jako doma, a možná to zní podivně, ale já se sem těším. Těším se na lékaře i na sestřičky a beru je jako svoje přátele."

Herečka se chystá do Austrálie

Heleně Růžičkové už povyrostly vlasy, dokonce se nechala ostříhat, krátký sestřih herečce vyhovuje. "Těším se na dny příští a mám spoustu plánů. Zase jsem se pustila do nějakých knížek, tentokrát už nebudu psát o svém osudu, ale vydám se jiným směrem. Chtěla bych dát dohromady knížku pro děti a líbila by se mi knížka sestavená z dopisů, které mi lidé posílají. Jsou v nich taková životní dramata a tolik krásných slov, že by mi bylo líto, kdybych si tolik citu a lásky nechala jenom pro sebe. Ráda bych se v příštím roce podívala trochu do světa. Slíbila jsem jedno vystoupení v Americe a jedno v Austrálii. Věřím, že mi to všechno vyjde."

A co se zatím děje u Heleny doma? "Čeká tam na mne můj zvěřinec - kavkazský pastevecký pes Fandy, špic Cora a dvě kocouři – Míša a Tygřík. Obávat o jejich osud se naštěstí nemusím. Nejsou sami, moji přátelé se o ně vzorně starají. Mám se tedy dobře a zdravím všechny dobré lidi."