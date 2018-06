Růže nevěst ostny nemají

Kde "rostou" hedvábné růže na svatebním úboru nevěst? Stále častěji ve vlasech, hlavně poté, co se méně nosí čelenky se závojem. Vynikají na dlouhých vlasech, ať už rozpuštěných, nebo různě sepnutých do módních drdůlků, ale stejně tak na moderních, velekrátkých účesech. Růžičky se stávají šperkem na náhrdelníku, lemují nebo i nahrazují ramínka, zdobí výstřihy, které někdy uzavírají. Samostatně se rády ukazují na jednom rameni, kde občas přidržují menší závoj, nahrazující čelenku. Stejný úkol mívají i v pase nebo na boku.



Velké kytice už neletí

V pase jsou také častější od té doby, co se méně "nosí" velká svatební kytice. Ta byla stejně pro nevěstu v dlouhém, s vlečkou a na vysokých podpatcích pořádně těžká. Dnes má nevěsta v ruce jednu růži, lilii nebo malý, kulatý pugét pompadour, zatímco z hedvábných růží se jí po šatech line nádherný vodopád.

Ten bývá většinou vsazen stranou, ale neexistuje tu žádné pravidlo. Návrháři mají svá přednostní umístění: Creazioni Elena raději vpravo, na boku, Valentino umisťuje jednu velkou, hebkou růži trochu níže, pod levým bokem. "Svatební šaty, i když se dnes často vyrábějí v menších sériích, jsou pak vybírány pro jednu konkrétní nevěstu a přizpůsobeny její postavě i pohybům. Ona musí být v ten den krásná a dobře se v nich cítit. Občas stačí změnit několik centimetrů," říká Nino Cavataio, návrhář a majitel specializovaných prostorů pro nevěsty na Sicílii, kde prostě krásné svatební šaty musí být. Tradice? Ano, ale zdaleka ne bez vynalézavosti a módních impulzů.

Růže jsou vlastně často něco jako špendlík, sponka: přidržují řasené přehozy krinolín, dokonce i v několika vrstvách, jedna nad druhou jako u italského návrháře Pasquale Arama, tvořícího pro pařížské salony. Drží nepravidelné vodorovné řasení lehkých tylových sukní, mezi kterými se občas objevují. Z řady malých růžiček na vlečce mohou být i celé krinolíny ve stylu Carmen.



Střízlivé odstíny

A jaké barvy jsou nevěstiny růže? Nejčastěji stejného odstínu jako šaty samy, ne nutně bílé, ale "off white", tedy "vedle bílé". Bývají také nažloutlé, béžové, krémové, narůžovělé. Méně často mají vysloveně růžový nebo načervenalý akcent, případně jsou o tón sytější než lehké zabarvení šatů. Zcela výjimečně, ale s velkým efektem je tu i jiná barva, například modrá. Výsledek je krásný a vzhledem k tomu, že modrá se do svatební módy tlačí, možná že jde o první otevření nového trendu. Jedno italské přísloví říká: "Se sono rose, fioriranno" čili "Jestli to jsou růže, tak rozkvetou." S těmi všemi růžemi na svatebních šatech v to mohou nevěsty jen doufat.



Brazilské modelky dávají přednost květům, které jsou tou největší radostí - dětem. Romantické podobě šatů se však neubránily na letošních přehlídkách svatebních šatů ani ony.